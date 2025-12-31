中捷藍線高架段切2標 首標工程2.49公里明年2月招標

B01站川堂層模擬圖。（圖／台中市府）

BC11土建標工程範圍圖。（圖／台中市府）

台中捷運藍線建設計畫持續推進，繼「龍井機廠統包標」啟動後，路線段首標「BC11標土建工程」為明年度首要發包項目。捷工局長蘇瑞文指出，BD01高架段共計8個車站，因工程量體龐大，切為BC11及BC12兩個標案，其中BC11全長約2.49公里，設置3座車站，用地取得及配合沒問題將先跑試水溫，預計明年2月招標，力拚明年6月動工。

捷運藍線全長24.78公里，規畫西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規畫高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。土建工程細部設計則分為BD01高架段（B1至B8）及BD02（B9至B14）、BD03（B15至B20）地下段。

捷運藍線明年動工在即，BD01標土建工程卻分為兩標發包。對次，蘇瑞文表示，BD01高架段8個車站工程金額龐大，所以切為BC11及BC12兩個標案，用地取得及配合沒問題者可先招標，BC11將先跑試水溫，預計明年2月招標，力拚明年6月動工。捷工局總工程司黃國書補充說，因土建工程標經費較高，考量潛在廠商的承攬及施工量能，而進行切標發包，在土建工程屬於常見的模式。

BC11標土建標為藍線路線段的第一個區段標，自台中港端臨港路四段，採高架型式沿臨港路四段南行，並於臨港路與台灣大道路口附近設置B01站；隨後路線續向南行至台灣大道路口轉往東行，於台灣大道九段與文化路二段路口附近、梧棲國小側設置B02站；接著沿台灣大道續行，跨越台61線西濱快速公路後，最終於童綜合醫院附近設置B03站，工程全長約2.49公里。

