中捷藍線高架段 首標2月招標

台中捷運藍線是促進海線與市區共榮的關鍵動脈，土建工程細部設計分為3個標。市府捷運工程局長民國114年12月31日蘇瑞文指出，BD01為高架段，共計8個車站，因工程量體龐大，切為BC11及BC12兩個標；其中BC11全長約2.49公里，設置3座車站，用地取得及配合沒問題，預計今年2月招標，力拚6月動工。

台中捷運藍線全長24.78公里，規畫西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，全線規畫高架車站8座、地下車站12座共20座車站及1座機廠。土建工程細部設計分為高架段BD01（B1至B8）及地下段BD02（B9至B14）、BD03（B15至B20）共3個標。

但捷運藍線民國115年動工在即，BD01土建工程卻拆成兩標，引發議論。蘇瑞文昨表示，BD01高架段8個車站工程金額龐大，所以切為BC11及BC12兩個標，用地取得及配合沒問題者可先招標，BC11將先起跑試水溫，預計2月招標、拚6月動工。

捷工局總工程司黃國書補充說，土建工程標經費較高，BD01高架段超過300億元，考量潛在廠商承攬及施工量能，規畫切標發包，是土建工程常見模式。

蘇瑞文指出，繼「龍井機廠統包標」啟動後，BC11為今年度首要發包項目，不僅是進入海線的關鍵門戶，更負有串聯港區與市區路網重任。

捷工局說明，BC11自台中港端臨港路四段南行，於臨港路與台灣大道路口附近設B01站；接著南行至台灣大道路口轉往東行，於台灣大道九段與文化路二段路口附近設B02站；再沿台灣大道續行，跨越台61線西濱快速公路後，於童醫院附近設B03站，全長約2.49公里。