中捷藍線高架段2月招標 中市府跨域守護工程品質

記者張益銘／臺中報導

臺中捷運藍線建設邁入關鍵新里程，繼機電系統採購完成後，象徵建設骨幹的路線段工程預計於今年2月辦理公開招標。中市府為確保逾千億規模的重大工程能如期如質完成，今（29）日舉行「臺中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台啟動儀式，邀請檢察、調查及廉政單位共同參與，宣示以「公開、透明、清廉」的高規格治理，為海線地區市民打造一條安心捷運。

市府捷運工程局說明，今日啟動儀式由秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席，並聯合法務部廉政署、臺中地檢署、臺中市調查處及台灣透明組織協會等單位共同參與。黃崇典表示，捷運藍線是臺中第二條捷運，盧秀燕特別要求重大建設必須「要快、更要好」，透過廉政平台的「引路者」與「守護者」角色，建立跨機關橫向聯繫機制，排除外力不當干預，讓優質廠商有信心參與投標，確保工程在陽光下運作。

廣告 廣告

捷運工程局長蘇瑞文指出，今年工程推進重點將聚焦於海線高架段「BC11標」及「BC12標」。BC11標全長約2.49公里，設有B01至B03共3座車站，銜接臺中港、臨港地區至童綜合醫院；BC12標則長達7.83公里，規劃B04至B08共5座高架車站，橫跨沙鹿、龍井至大肚山。這段工程不僅串聯沙鹿車站、靜宜大學、弘光科大及北勢商圈，未來更將結合TOD（大眾運輸導向發展）理念，形塑海線重要交通轉運樞紐。

蘇瑞文強調，捷運藍線全線長24.78公里，共規劃20座車站，通車後將與捷運綠線在市中心交會形成十字路網。蘇瑞文說，由於路線段施工介面複雜，技術難度高，市府導入廉政平台機制，提前辨識招標及履約階段的潛在風險，不僅是為了防弊，更是為了提升施政效能。

捷工局表示，未來將持續秉持誠信透明原則推動細部設計與施工標案，落實「陽光政治」、「開放政府」施政理念，確保這條貫穿臺中東西向的交通動脈，成為兼具公共安全與廉能治理的指標工程，加速帶動區域商業發展，實現宜居臺中的城市願景。

中市府為確保逾千億規模的重大工程能如期如質完成，今日舉行「臺中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台啟動儀式，邀請檢察、調查及廉政單位共同參與。（記者張益銘攝）

中市府為確保逾千億規模的重大工程能如期如質完成，今日舉行「臺中捷運藍線捷運路線工程採購案」機關採購廉政平台啟動儀式，邀請檢察、調查及廉政單位共同參與。（記者張益銘攝）