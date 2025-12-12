中捷藍線高架首件工程亮相 台中港至童醫院！BC11標公開閱覽

【記者鮮明／台中報導】台中捷運藍線建設計畫持續推進，繼龍井機廠統包標順利啟動後，今（12）日路線段第一區段標的「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，已於今日至12月16日辦理採購公開閱覽。此案作為藍線高架段的首發工程，象徵捷運建設由後勤機廠邁向主線路網，市府廣邀國內外優質營造廠商踴躍參與，共同打造台中交通新動脈。

台中市政府捷運工程局表示，捷運藍線是台中市最重要的交通主幹線之一，串聯台中港與台中火車站，肩負著帶動海線發展與市區縫合的重任。為確保工程順利推動並落實採購公開透明，特於正式招標前辦理公開閱覽，讓潛在投標廠商能先行瞭解工程內容、契約條款及施工規範，並提供寶貴意見，以利後續招標作業順遂。

廣告 廣告

此次辦理公開閱覽的「台中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程」，為藍線路線段的第一個區段標，工程全長約2.49公里，自台中港端臨港路四段，採高架型式沿臨港路四段南行，並於臨港路與台灣大道路口附近設置B01站。

隨後路線續向南行至台灣大道路口轉往東行，於台灣大道九段與文化路二段路口附近、梧棲國小側設置B02站；接著沿台灣大道續行，跨越台61線西濱快速公路後，最終於童綜合醫院附近設置B03站，工程內容涵蓋高架橋梁段以及B01、B02、B03共三座高架車站的土建與設施機電工程。

捷運工程局長蘇瑞文指出，BC11標位於海線門戶，工程環境涉及跨越重要道路（如台61線）及臨近醫療院所與學校，施工規劃需兼顧交通維持與環境保護。透過公開閱覽機制，市府期盼吸納業界專業建議，讓招標文件更臻完善，降低履約風險。

捷工局補充，公開閱覽期間自今日起至12月16日止，相關圖說及文件將刊登於政府電子採購網。捷工局誠摯邀請各界廠商上網下載參閱，並於期限內提出意見，共同參與台中捷運藍線的建設，為市民提供安全、便捷的軌道運輸服務。

BC11工程範圍圖。市府提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家踢爆｜台電巴結蘇嘉全！2千萬採購「女婿牌」香氛 3萬員工炸鍋（壹蘋10點強打）

買氣冷房租年增率下滑 新屋供給爆量恐產生降租壓力

Kia 80週年祭出震撼新作 「Vision Meta Turismo」純電GT概念車登場

