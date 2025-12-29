中捷跨年營運到凌晨2時 加密班次強化安全維護

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市31日多場跨年大型活動，鄰近捷運站或在捷運站旁設免費接駁車，台中捷運將延長營運到隔天凌晨2時並加密班次，中捷公司緊急應變小組將與捷運警察隊配合，強化場域安全。

台中捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，31日台中市政府於水湳中央公園辦跨年晚會，樂團五月天在洲際棒球場辦演唱會，圓滿戶外劇場也有跨年音樂會FOREVER YOUNG 2526'。

中捷公司說，3個會場鄰近捷運站或在捷運站旁設接駁車，已完成各項疏運準備，31日分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距6分鐘，離峰時段9分鐘；晚間7時起因應人潮，原離峰班距將加密到6.5分鐘，持續營運到隔天凌晨2時。

此外，市府跨年晚會規劃2條免費接駁車路線，分別自捷運市政府站及松竹站發車。往會場接駁車發車時間為下午5時30分到11時；回程自晚間10時到隔天凌晨1時30分，班距約10到15分鐘一班。

此外，民眾可搭捷運到文華高中站或文心櫻花站，沿甘肅路人行通廊步行前往會場，沿途設指標及交通管制設施。

五月天演唱會部分，主辦單位在捷運松竹站設免費接駁專車，民眾可搭捷運再轉乘接駁專車前往會場。

中捷公司說，當天晚間中捷公司緊急應變小組將與捷運警察隊配合強化場域安全，捷運警察將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。（編輯：李明宗）1141229