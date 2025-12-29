中捷跨年營運至凌晨2時

台中捷運跨年夜將延長營運至隔日凌晨2時。

▲台中捷運跨年夜將延長營運至隔日凌晨2時。

台中市12月31日跨年夜多場活動將熱鬧登場，陪伴市民迎接嶄新一年。由台中市政府主辦的「台中最強跨年夜」將於水湳中央公園盛大舉行，五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會也已在洲際棒球場震撼開唱，圓滿戶外劇場更是同步舉辦跨年音樂會「FOREVER YOUNG 2526\\\'」。台中捷運公司為保障民眾安全及服務參與活動的民眾，除成立緊急應變小組，當日營運時間也將延長至翌日凌晨2時，並分階段調整班距，確保民眾平安返家。

中捷公司表示，台中市三大跨年活動會場鄰近捷運站或在捷運站旁設有免費接駁車，搭乘捷運是最佳選擇。中捷已完成各項疏運準備，12月31日將分階段調整班距，白天維持平日時刻表，尖峰時段班距為6分鐘，離峰時段為9分鐘；自晚間7時起，因應跨年晚會人潮湧現，原離峰班距將加密至6.5分鐘，並持續營運至凌晨2時，讓民眾於活動後能夠快速、平安地返家。當天晚上中捷公司緊急應變小組將與捷運警察配合強化場域安全，捷運警察亦將增派警力巡邏守望，維護疏運安全。