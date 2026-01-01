中捷跨年運量單日7.5萬人次 飆通車以來新高

台中捷運跨年運量單日7.5萬人次，創通車以來新高。(記者黃旭磊攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕揮別2025年，台中跨年夜中捷綠線全線總運量高達7萬5446人次，創下通車以來新高；12月全月運量167萬2501人次、日均運量5萬3952人次，平日與假日日均運量分別為5萬4077人次及5萬3645人次，4項運量指標同步刷新最高紀錄。

中捷指出，12月運量成長與年底活動及跨年疏運需求密切相關，在中央公園盛大登場的「2026台中最強跨年」吸30萬人潮，捷運市政府站、松竹站設有免費接駁車，文華高中站及文心櫻花站也鄰近會場，大量人潮搭捷運到場。此外，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會跨年場在洲際棒球場開唱，鄰近的文心崇德站及設有接駁的松竹站，成為樂迷往返的重要疏運節點。

台中捷運公司指出，配合跨年疏運，延長營運時間到翌日凌晨2點，共發車351班次，在多場活動同步帶動下，不僅跨年當天全線運量創下新高紀錄，也帶動12月總運量攀升，全線更有16個車站月運量同樣創下佳績，其中，市政府站月運量突破21萬人次，高鐵台中站更達29萬人次。

中捷公司董事長顏邦傑說，因為有大家堅守崗位、不畏辛勞，才能提供旅客安全、舒適、便捷的服務，帶動運量穩定成長，未來將持續精進營運服務、累積大型活動疏運經驗，透過多元行銷與節慶活動，提升搭乘便利性與吸引力，讓中捷成為市民信賴的公共運輸夥伴。

