中捷電力停擺三小時 將會同原廠與相關單位查明真因

《圖說》中捷斷電停擺3小時，交通局長葉昭甫現身說明市府因應及受影響人次。

【民眾網諸葛志一臺中報導】台中捷運22日晚間再度傳出重大電力異常，導致列車停擺長達近3小時。面對中捷3天2度出包，交通局長葉昭甫表示，已安排與原廠法商阿爾斯通及捷工局共同調查確切原因，他也證實受影響約29個班次、4800人次，受影響旅客於7天內可提供退費服務。

中捷本月20日06時44分於文心森林公園站發生列車故障致列車延誤約18分鐘，7時32分恢復雙向運轉。未料22日晚間7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站區間突然斷電，致全線癱瘓，直至晚間10時10分才恢復。

中捷公司說明，電力異常發生後，行控中心立即確認月台及軌道區安全無虞，並嘗試重新投入電力以恢復營運。為確保旅客安全，於19時24分針對停滯於站間的列車進行廣播，勸導旅客切勿自行操作車門釋放把手開啟車門，惟期間仍有旅客嘗試開啟車門，因列車系統自動啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車因此停滯於站間。

行控中心隨即動員站務人員登車，採手動駕駛方式將列車移至鄰近車站月台，並進行旅客疏散；同時於19時46分啟動公車接駁機制，協助旅客轉乘，並持續進行電力搶修作業，最終於22時10分完成修復，恢復全線營運。

交通局長葉昭甫表示，此次事件共影響29趟次、約4,800名旅客，中捷公司共動員6輛接駁車、執行8趟次，約疏運720人。事故期間，已透過車站廣播、官方網站及臉書粉絲專頁即時發布資訊，提醒趕時間旅客改搭乘其他交通工具；另受影響旅客可於7日內至各車站詢問處辦理退費。

葉昭甫也解釋20日早上的異常與電力系統無關，而是「列車電池異常」當時為維持全線營運，捷運公司採救援車推動模式，由另一輛列車將故障車推至高鐵站附近的側軌存放，直到收班後才拉回北屯機廠進行拆解維修。

葉昭甫強調，中捷屬於無人駕駛系統，具備高度自動化的安全機制。一旦民眾任意搬動緊急裝置，系統為確保人員安全會自動執行斷電。在重新供電前，必須經過嚴密的「安全機制重開與檢核」，確認無虞後方可復電。他也呼籲乘客若遇到緊急狀況，請務必聽從車站廣播或現場人員說明，切勿擅自操作，以避免增加維修難度與危險。