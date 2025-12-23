中捷電力異常停擺3小時 市府：會同原廠與相關單位查明真因

台中捷運昨(22)日晚間發生電力異常事件，列車停擺近3小時，影響部分路段營運，針對中捷3天2度出包，市府交通局長葉昭甫表示，已安排與原廠法商阿爾斯通及捷工局，共同調查確切原因，他並透露，昨晚受影響約29個班次、4800人次，受影響旅客，可於7天內申請退費。

中捷公司表示，事故發生於22日19時23分，地點為文華高中站至高鐵台中站區間，行控中心隨即啟動應變機制，要求全線列車暫時於月台駐留，並安排站務人員引導旅客疏散，同時派遣維修人員進行緊急搶修，最終於當晚22時10分恢復全線正常運轉。

中捷說明，電力異常發生後，行控中心第一時間確認月台及軌道區安全狀況，並嘗試重新供電以恢復營運，基於旅客安全考量，19時24分針對停滯於站間的列車進行廣播，提醒旅客勿自行操作車門釋放把手，不過，期間仍有旅客嘗試開啟車門，觸發列車系統安全保護機制，造成軌道區斷電，列車因此持續停留於站間。

行控中心隨後調派站務人員登車，改以手動駕駛方式將列車移至鄰近車站月台，並完成旅客疏散作業；同時於19時46分啟動公車接駁機制，協助旅客轉乘，電力搶修亦同步進行，最終完成修復並恢復全線營運。

此次事件共影響29趟次列車，約4,800名旅客，中捷共動員6輛接駁公車、執行8趟次，協助疏運約720人，事故期間，相關資訊已透過車站廣播、官方網站及臉書粉絲專頁即時發布，提醒趕時間旅客改搭其他交通工具；受影響旅客可於7日內至各車站詢問處辦理退費。

針對事故原因，中捷初步研判可能與電力監控設備伺服器異常有關，導致文華高中站至高鐵台中站區間第三軌出現電力跳脫指令，相關事件紀錄已送交原廠Alstom進行分析，並於今(23)日邀集原廠、交通局及捷運工程局召開會議，共同釐清事件發生原因，後續將依檢討結果強化系統穩定度，以確保行車安全。

(圖｜中市府提供)