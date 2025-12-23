中捷電力異常停擺3小時 影響29班次4800人次

中捷22日晚停擺3小時，中市交通局長證實電力異常，影響29趟、4800人次。（圖：中市府提供）

台中捷運昨晚（22日）傳出電力異常，導致列車停擺近3小時，針對中捷3天2度出包，市府交通局長葉昭甫表示，已安排與原廠法商阿爾斯通及捷工局，共同調查確切原因，他並透露，昨晚受影響約29個班次、4800人次，受影響旅客，可於7天內申請退費。

中捷20日6時44分在台中文心森林公園站，發生列車故障，導致列車延誤約18分鐘，7時32分恢復雙向運轉。不料22日晚間7時23分，中捷文華高中站至高鐵台中站區間，突然斷電，全線癱瘓，停擺近3小時，直到晚間10時10分才恢復正常。台中市府交通局長葉昭甫今天（23日）在市政會議前受訪表示，兩起故障原因不同，昨晚7時23分，中捷電力系統出現異常訊號，行控中心於7時24分掌握狀況後，立即進行人工介入除錯。但因部分受困民眾急於離開車廂，搬動緊急逃生裝置，觸發列車的「斷電保護機制」，使得修復過程更加耗時。

葉昭甫說，為應對此狀況，捷運公司第一時間引導各列車進站讓民眾下車，並啟動接駁機制，派出6輛接駁車，運行於「文華高中站至高鐵台中站」區間，昨晚共影響約29個班次、4800人次，最後晚間10時10分恢復全線通車。

葉昭甫說明，20日早上的異常和電力系統無關，是「列車電池異常」，當時為維持全線營運，捷運公司採救援車推動模式，由另一輛列車將故障車推至高鐵站附近的側軌存放，直到收班後才拉回北屯機廠進行拆解維修。

葉昭甫強調，中捷屬於無人駕駛系統，具備高度自動化的安全機制，一旦民眾任意搬動緊急裝置，系統為確保人員安全會自動執行斷電，在重新供電前，必須經過嚴密的「安全機制重開與檢核」，確認無虞後方可復電。他也呼籲乘客若遇到緊急狀況，請務必聽從車站廣播或現場人員說明，切勿擅自操作，以避免增加維修難度與危險。

針對昨晚的電力異常，市府交通局已要求捷運公司與原廠（法商阿爾斯通）及捷運工程局共同研判相關數據，釐清支架系統後端產生電力異常訊號的確切原因。

另外，台北隨機傷人事件後，市府從上周起要求捷運警察與保全人員，增加巡邏頻率，全面加強公共場所的安全維護。（寇世菁報導）