中捷電力異常一度全線停駛 乘客困車廂內出不去

台中市 / 綜合報導

台中捷運在昨(22)日晚間19點23分左右發生電力異常，全線一度暫停營運，有不少乘客在第一時間，被關在車廂內出不去，捷運站月台上也大排長龍，現場一度相當混亂。捷運公司持續進行搶修，同時也緊急調派接駁車停靠各站，讓民眾搭乘。

車廂廣播說：「因處理異常狀況，列車將在此臨時停車。」行駛中的台中捷運突然煞車停下來，捷運車廂門關著，捷運也停止不動，在車廂內的乘客全都滿頭問號，捷運怎麼突然不會動了，不只在捷運內，就連捷運站月台上也擠滿了民眾，想搭捷運卻遲遲等不到車。

民眾說：「有異常狀況，列車就停靠在那邊，我剛剛是在那邊，然後一上去就說出問題了，站務員通知說，所有的旅客下車，我們就下來了。」捷運內跟捷運站都一片混亂，捷運公司出面澄清。

主因就是在22日晚間7點23分，台中捷運，文華高中站到高鐵台中站間發生電力異常，造成雙向列車行駛延誤，導致捷運一度全線暫停營運，當下中捷人員已經緊急派人處理嘗試復電，但復電期間，疑似有旅客嘗試開啟車門觸發了斷電保護，後續已經派人登車處理。

整個電力異常的狀況，原本捷運公司說，預計在1小時內可以完成修復，但截至晚上10點，只有部分捷運站恢復運轉，為了因應大批民眾搭乘需求，捷運公司緊急調派接駁車讓乘客搭乘，在電力全部修復前，將由接駁車停靠各站點運送，至於受影響的旅客，捷運公司也說，在7天內可以辦理退費。

