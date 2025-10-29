中捷電扶梯搭乘安全小秘笈 緊急停機鈕守護旅客

記者張妤甄／臺中報導

臺中捷運站電扶梯的起訖點及中段位置均設有「緊急停機按鈕」，臺中捷運公司說明，在搭乘電扶梯的過程中，若發生衣物或裙擺不慎捲入踏階，或有異物掉落時等突發狀況，應立即按下按鈕，即可使電扶梯停止運行。中捷提醒，雖系統具備安全機制，但旅客搭乘時仍應留意腳步，多一分注意，多一分安心。

中捷公司今（30）日說明，電扶梯是旅客通往月台及出口最常使用的設備，使用時只要遵守以下要點，就能安全、舒適地搭乘。搭乘前先確認運行方向，上扶梯時務必站穩，雙腳踩在黃色框線內並緊握扶手，切勿奔跑或快走；若穿著長衣物、軟膠鞋或鞋帶較長，請避免貼近踏階與裙板邊緣，以防捲入；年長者、孕婦及行動不便旅客或推嬰兒車、攜帶行李箱及大型物品者均請改搭電梯。

若搭乘電扶梯時發生緊急狀況，如衣物、鞋帶、雨傘尖端或塑膠袋遭夾捲、人員跌倒、鞋底卡入或電扶梯出現嚴重異音、震動、冒煙及異味等情形，請直接用力按下紅色「蘑菇頭」形狀的緊急停機按鈕（不需旋轉），即可停機，並請立即通知站務人員到場協助處理。

中捷公司也特別提醒，緊急停機按鈕僅限於緊急狀況使用，切勿任意或惡意按壓。若於非緊急情況誤用，依《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，可處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。如不慎誤按，請立即向站務人員說明，以免影響其他旅客通行與設備運作。

臺中捷運提醒民眾搭乘電扶梯注意事項。（中捷公司提供）

搭乘電扶梯若發生緊急狀況-可按下緊急停機鈕。（中捷公司提供）

電扶梯的起訖點及中段位置均設有緊急停機按鈕。（中捷公司提供）