中捷「長髮哥」自嘲舊文遭誤認蹭熱度 網驚覺真相：請向勇者道歉

社會中心／程正邦報導

長髮哥與持刀男在捷運上博鬥，臉上挨刀破相，英勇行為救了同車無數乘客。（資料照）

當社會陷入悲劇陰霾時，網路上的憤怒往往容易找錯出口。19日台北捷運台北車站與中山商圈發生隨機砍人案，在全台哀悼與不安之際，一名曾經挺身而出的英雄卻意外成了網路攻擊的對象。去年在台中捷運隨機砍人案中奮勇奪刀、臉留長疤的「長髮哥」許姓男子，一年前的萬聖節幽默貼文竟被部分網友翻出，誤以為是在消費本次北捷慘案而遭到群起出征，理性網友怒喊：「竟然出征到救命恩人頭上，太扯了！」

長髮哥去年萬聖節自嘲：「Cosplay搭捷運被砍的人，應該有像吧。」張文案後挑起網友敏感神經。（圖／翻攝Threads）

中捷英雄遭網路出征：舊貼文意外點燃新火種

近日在社群平台Threads上，一篇內容為「COS（Cosplay）搭捷運被砍的人」的貼文突然被大量轉載，內容圖中是一名臉上有傷疤的男子自嘲其受傷樣貌。由於貼文曝光的時間點正值北捷隨機砍人案餘波盪漾，大批不察發文時間的網友湧入評論區，痛斥發文者「沒人性」、「吃人肉饅頭」、「在別人的痛苦上灑鹽」。

然而，風向在數小時後發生驚人反轉。眼尖的網友指出，這篇貼文的發布日期其實是去年11月，發文者正是曾在台中捷運案中捨身救人的英雄「長髮哥」許先生，這篇舊文是許男在去年萬聖節時，以「幽默面對創傷」的方式與粉絲互動，當時甚至獲得超過15萬次按讚，被視為最勇敢的自嘲。如今這份自癒的幽默卻在資訊不對稱的情況下，被扭曲成對新案件的冒犯。

長髮哥舊文遭網友轉發出征「還在蹭」。（圖／翻攝Threads）

輿論補血潮：別讓螢幕後的惡言寒了英雄的心

隨著真相釐清，大批理性的網友開始在該貼文下方發起「補血」行動。許多人紛紛留言致歉：「抱歉，沒看清楚日期，你是真正的英雄」、「竟然出征到救命恩人頭上，太扯了」、「請大家看清楚日期再開火」。

回首中捷英雄路，這位無端遭出征的「長髮哥」那句「勇者欣梅爾」曾感動全台。2024年5月21日，台中捷運發生震驚全國的洪姓嫌犯持刀砍人案。長髮哥許先生在危急時刻不顧個人安危，即便臉部已被割出深深的血痕，仍拚命與兇嫌搏鬥並試圖奪刀，成功為其他乘客爭取逃生時間，阻止了傷亡擴大。

大台中好人好事代表第一屆社會教育奉獻楷模選拔大會，中捷英雄長髮哥獲表揚。（圖／翻攝畫面）

許男當時接受媒體採訪，提及自己之所以能勇敢行動，是受日本動漫《葬送的芙莉蓮》中主角的一句話所啟發：「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」。這句話不僅在當時引發動漫圈與大眾的熱烈迴響，更讓許男成為「勇者精神」的現實化身。他在萬聖節的Cosplay，其實是為了向大家展示他已跨越了那場血腥夢魘，卻沒想到在一年後的另一場悲劇中，這份堅強被誤解為冷酷。

