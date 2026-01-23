中捷×頑童聯名集章 嘻哈進站音樂迎粉絲

嘻哈天團頑童MJ116將於1月31日及2月1日於台中洲際棒球場連唱兩天，為迎接粉絲湧入台中，中捷公司提前暖身，自1月24日起推出「中捷×頑童」聯名集章活動，並在多個車站置入經典歌曲〈兄弟們要進城〉作為進站音樂，讓歌迷從搭上捷運那一刻起，就沉浸在滿滿嘻哈氛圍中。

中捷公司表示，聯名集章活動自1月24日至2月6日，於高鐵台中站、文心森林公園站、市政府站、文心崇德站及松竹站同步展開。民眾於上述車站詢問處購買24小時旅遊票，即可獲得2張「中捷×頑童」限量立體明信片；購買48小時旅遊票，則可一次帶回3張，數量有限、送完為止，吸引不少粉絲提前卡位收藏。

中捷說明，立體明信片設計結合專屬Q版角色套印，集章完成後可折成立體造型，讓Q版頑童成員與台中捷運列車同框，成為桌上最吸睛的嘻哈小物；此外，高鐵台中站、市政府站及文心中清站也設置Q版頑童人形立牌，提供歌迷拍照打卡，留下專屬於台中的演唱會回憶。

中捷公司補充，為呼應演唱會氣氛，高鐵台中站、文心森林公園站、文心崇德站及松竹站也同步更換進站音樂，播放頑童經典歌曲〈兄弟們要進城〉。當列車進站、重拍節奏響起，宛如號召歌迷一起「進城看演唱會」，讓搭捷運也充滿儀式感。中捷公司總經理朱來順表示，中捷持續結合大型演唱會與大眾運輸，打造更有記憶點的搭乘體驗，此次與頑童MJ116合作，透過音樂、視覺與集章活動，將捷運站化身為歌迷暖身派對現場，歡迎所有「老鄉」與歌迷朋友搭乘捷運，輕鬆前往演唱會。