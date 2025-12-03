中捷11月日均運量 再創新高





台中捷運運量持續攀升，再創歷史里程碑！11月每日平均運量達5萬960人次，成功打破上月紀錄，刷新通車以來新高。值得一提的是，北屯總站、松竹站及九德站等三站，也同步創下各站單月運量最高紀錄。台中捷運公司表示，運量屢創佳績顯示搭乘捷運已成為民眾的日常，未來將持續優化服務，期盼再寫新頁。

中捷公司說明，綠線10月份才剛創下多項運量新高，11月份再接再厲交出亮眼成績，儘管受11月12日鳳凰颱風影響，當日停班停課，11月每日平均運量仍打破紀錄，假日日均運量表現同樣強勁，以5萬2,460人次寫下新紀錄。

針對運量成長因素，中捷公司分析，11月適逢「新社花海暨台中國際花毯節」登場，吸引大量賞花人潮，捷運松竹站旁設有接駁車站點，大幅提高搭乘便利性，並有效推升運量，松竹站單月運量更突破11萬人次，成為11月表現最為出色的車站。此外，民眾通勤、外出購物已逐漸養成使用捷運的習慣，也使運量穩定上升。

中捷公司表示，12月份台中市將接連迎來跨年晚會及五月天演唱會等重大活動，中捷將依活動需求，加密班次及延後收班，全力提供便捷且安全的疏運服務。而掀起消費熱潮的台中購物節將持續至12月25日，綠線沿線匯聚眾多好吃、好玩、好買的店家，預期會帶來更多乘車人潮，在多重活動加持下，運量可望再攀高峰。

