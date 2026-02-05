中捷2/14啟動春節疏運計畫 公車2/15起調整班次





春節連假即將到來，為因應返鄉與出遊人潮，台中捷運公司自2月14日起啟動春節疏運計畫，於假期期間提供穩定順暢的運輸服務。此外，2026中台灣燈會將於2月15日熱鬧登場，歡迎市民與旅客搭捷運轉乘接駁車或公車前往會場，安心乘車、開心賞燈。

中捷公司說明，春節連假期間將依據旅運需求規劃班距，假期首日2月14日及2月18日（初二）起至2月22日（初六）止採假日班距，10時至20時班距約8分鐘，23時前其餘時段班距10分鐘；2月15日（小年夜）至2月17日（初一），則全日維持10分鐘班距運行。中捷也將視實際人潮狀況，機動派發加班車協助疏運，確保旅客乘車品質。

此外，中台灣燈會今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，自2月15日展出至3月3日（2月16日除夕休展）於中央公園登場，除規劃7大展區及特色市集，開幕及閉幕晚會還有表演團體盛大演出，邀請民眾一同感受年節熱鬧氣氛。中捷公司為便利民眾前往燈會會場，燈會期間每逢假日，市府在捷運市政府站、松竹站設置免費接駁車直達會場，往會場發車時間為16時30分至21時30分，回程為17時30分至22時30分，班距約15至20分鐘一班，坐滿即發車。另外，捷運文心中清站、文華高中站及文心櫻花站也有多線公車行經會場，歡迎民眾多加利用。

至於台中市公車自2月15日（小年夜）起至2月22日（初六）止，依假期運量狀況調整班次，各路線首、末班車仍維持原本假日時刻發車，2月23日起全面恢復原服務班次。市府交通局長葉昭甫指出，春節假期自2月14日起開跑，考量當日仍屬返鄉移動及市民準備年節各項用品交通需求高峰，公車服務維持例假日或寒假班表營運。為讓公車駕駛長能與家人團聚共度除夕佳節，市區公車2月16日（除夕）當日實施全日班次減半措施；另於2月15日（小年夜）及2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，部分行經鐵公路重要場站之市區公車路線，將依營運需求與乘車人潮彈性調整發車班次。

