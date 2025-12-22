中捷3天兩度故障！晚間電力異常一度全線停擺

其他人也在看
台中捷運電力異常！全線雙向列車延誤 乘客竟試圖開車門
台中捷運於於22日因電力異常而暫停營運，導致雙向列車行駛延誤。據了解，問題發生於晚上7時23分，位於文華高中站至高鐵台中站之間出現電力故障。中捷公司已緊急派遣人員進行處理，並嘗試恢復供電。期間，有旅客因等待過久試圖開啟車門，觸發了斷電保護系統，進一步延誤了恢復進
快訊／中捷突電力異常停駛預計8點半後恢復
[NOWnews今日新聞]台中捷運公司表示，今（22）日晚間19時23分，台中捷運文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，造成雙向列車行駛延誤，中捷公司已緊急派員處理嘗試復電中。然而復電期間疑似旅客...
台中捷運壞了！乘客開門觸發保護斷電 全線停駛近1小時
事故發生後，有民眾在社群平台Threads分享現場情況，指出捷運站內大批旅客受困，跑馬燈顯示道歉公告，並有廣播通知疏散與接駁資訊。原PO也透露，現場已有接駁車投入支援。事故發生期間，有乘客疑似因受困車廂內試圖自行開門，結果觸發列車的斷電保護系統，使得復電作業一度中...
快訊／台中捷運異常「全線暫停營運」 預計這時恢復
台中捷運今（22）日晚間因異常暫停營運，台中捷運公司表示，文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，雙向列車均受影響，目前已派員處理，預計於20時46分恢復服務。
不抽菸也可能得肺癌 女性、不菸族高風險！3大關鍵原因曝
【記者黃泓哲／台北報導】在台灣，肺癌長年高居癌症死因首位，每年奪走超過1萬條性命。臨床醫師發現，近年肺癌不只出現年輕化趨勢，女性患者也明顯增加，其中「從不抽菸卻罹患肺癌」的人數更是占了多數。為了找出原因，中研院自2016年起與美國合作推動「台灣癌症登月計畫」，分析來自8個國家、超過406名肺癌患者的檢體，成為全球規模最大的肺癌蛋白質基因體研究，成果已發表在國際權威期刊《Cancer Cell》。
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。
恐嚇訊息IP來自柬埔寨 台中捷運警荷槍巡車廂旅客驚問「發生什麼事？」
張文在台北捷運殺3人後墜樓身亡，多處捷運系統收到恐嚇炸彈預告，台中市捷運警察隊今天（22日）表示，有網友21日發布恐嚇炸彈預告，經查為境外IP來自柬埔寨，警方特派長槍、利盾警力進行站體、月臺警戒，並進入中捷車廂隨車巡視，旅客見狀驚呼「發生什麼事了？」
台灣民意基金會民調》這錢該花？逾半民眾不樂見在野封殺1.25兆軍購 游盈隆曝2原因
國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算案，橫跨2026年至2033年，暫時匡列金額高達新台幣1兆2500億元，遭到在野黨團二度在立法院程序委員會封殺。台灣民意基金會對此進行調查，民眾是否樂意看到預算被封殺的局面，民調結果顯示，3成樂見1.25兆國防特別預算遭立院暫緩列案，5成4不樂見。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，明顯過半數國人憂心中國軍事......
新北工地吊車掛勾脫落 砸中路過婦人頭部 市府勒令停工調查
新北中和景平路一處工地今天（22日）更換吊車掛勾時，滑落砸中路過的7旬婦人頭部，幸送醫後無大礙。市府已勒令停工，勞檢處到場調查意外原因，若施工單位違法最高可開罰30萬元。
台中捷運異常「全線暫停營運」 啟動北屯至高鐵接駁服務
台中捷運今（22）日19時23分發生電力異常，導致全線暫停營運。預估恢復營運時間約1小時，同時中捷已啟動北屯站至台中高鐵站接駁服務，每班間隔30分鐘；北屯總站至大慶站區間則仍維持局部運轉。中捷公司表示
北市隨機攻擊案 警設檢舉專線籲民眾提供張文犯罪工具、金流線索
27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周遭丟擲煙霧彈、持刀傷人，造成4死（含張文）多傷，但案件仍有多處疑點。台北市政府警察局刑事警察大隊今天（22日）說，民眾如果知道張文犯罪工具、交往情形、薪資財務和酬庸等相關資訊，可撥檢舉專線02-23817263或報案專線110，以盡早釐清張文犯案動機。
獨/張文南西商旅內部畫面曝光 2平板、大量汽油彈留房內
張文19日犯下隨機殺人案釀4死，台北市警方今（22）日再度舉行記者會，說明張文在中山區縱火後即迅速掌握身分進行追緝，也在案發後隨即找到他在南西商圈另一個落腳處。
他怨「限時90分鐘」不適合聚餐 網掀共鳴：真的太趕了
不少餐廳會限制用餐時間，對此有網友也有感而發，認為用餐時間從120分鐘縮減為90分鐘的餐廳越來越多，這些餐廳也被原PO視為「不適合聚餐的餐廳」，掀起大票網友討論。
中選會提名名單出爐 政院：主委游盈隆、副主委胡博硯
行政院今天（22日）說，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。
印度逾8000人搶當187名民防警衛 考生擠機場跑道席地筆試、全場無桌椅
印度東部奧里薩邦12月16日舉辦一場政府招募考試，超過8000名考生報考僅187個民防警衛（Home Guard）職缺。特別的是，考試地點直接設在桑巴爾普爾（Sambalpur）鎮附近的賈馬達帕利簡易機場跑道（Jamadarpali Airstrip）；無人機畫面可見，大批考生一排排坐在跑道柏油地面上，現場沒有桌椅。當地警方表示，由於報名人數龐大、後勤安排面臨挑戰，才決定改在跑道上舉行筆試，以便一次容納所有考生。印度民防警衛多屬地方「協勤民力」性質，非正規警察編制，由各邦（州）或聯邦屬地管理，採約聘制，協助警方與行政機關維持秩序、支援公共安全與救災等工作。報考最低門檻只要求具備小學五年級學歷；邦政府提供每日勤務津貼639盧比（約新台幣225元）。儘管門檻不高，多數報考者其實是大學畢業生，甚至不乏碩士、技術與管理相關學位者。根據國際勞工組織（ILO）資料，印度15至24歲族群在2023年的失業率為18%。而民間智庫「印度經濟監測中心」（CMIE）統計，印度2024年整體失業率為8.5%，較新冠疫情前攀升約6%。
張文爆是中共派來！四叉貓揭「紅色金流真相」曝驚人6細節
生活中心／周孟漢報導台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。由於事件重大，不少人也猜測是否與中共有關，網路上更傳出他疑似是「第五縱隊」的陰謀論。對此，經常對時事發表看法的網紅四叉貓，則曬出他銀行帳戶金流「6大細節」，曝光背後真相。
美麗新宏匯影城「無預警宣布熄燈」！網震驚：不是很熱鬧嗎好扯
美麗新影城在北部原有3個據點，憑藉高品質影音設備與服務深受影迷喜愛，但業者無預警宣布，因營運考量，美麗新宏匯影城將自2025年12月22日起停止營業，消息一出引發關注。
「惡意雙眼」布滿尼泊爾 監控逾萬名西藏難民 全球150國使用中國監控技術
尼泊爾過去被視為遭中國鎮壓的西藏人庇護之所，然而如今，來自中國的數以千計監視攝影機，架設在首都加德滿都等城市各個角落，被西藏難民形容為「惡意的雙眼」緊盯著一舉一動，也讓原本在尼泊爾超過2萬人的西藏族群，已有一半以上選擇離開。美聯社調查數千份尼泊爾政府採購資料、外洩的政府文件，並訪談超過40名相關人士發現，過去每年都有數千名西藏人逃往尼泊爾，但2024年人數已降至個位數。西藏流亡政府指出，嚴密的邊境管制、尼泊爾與中國關係升溫，以及「前所未有的監控措施」，是人數驟減的主要原因。一份2021年尼泊爾政府內部報告顯示，中國甚至在尼泊爾境內，以及依雙邊協議禁止施工的邊境緩衝區設立監控系統。有西藏難民表示，在3月10日西藏抗暴日、7月6日達賴喇嘛生日等敏感日期前夕，被認定可能抗議的人，往往會被提前帶走約談或限制行動。美聯社指出，目前全球至少150個國家使用中國提供的監控技術，使中國的國際影響力無形中倍增。中國
元旦看得到日出嗎？冬至剛過卻不冷？鄭明典曝最佳觀測點 揭「暖冬」警訊：台灣冬天暖化比夏天更劇烈！
跨年連假即將到來，許多民眾關心「元旦追曙光」的機率。氣象專家鄭明典今日（22日）於《天氣多一點》節目中分析，元旦當天因低層水氣偏多，平地觀測條件較差，想看日出「高山機率最高」。他更點名玉山是絕佳位置，雖有雲海但不會遮蔽高山。針對網友質疑「冬至過後怎麼還不冷？」，鄭明典直言台灣冬天暖化趨勢明顯，並示警這並非好事，恐讓登革熱等病媒蚊更容易在台生根，造成生態與公衛危機。天氣多一典 ・ 5 小時前 ・ 55
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 1 天前 ・ 231