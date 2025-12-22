中捷3天兩度故障！晚間電力異常一度全線停擺

新北中和景平路一處工地今天（22日）更換吊車掛勾時，滑落砸中路過的7旬婦人頭部，幸送醫後無大礙。市府已勒令停工，勞檢處到場調查意外原因，若施工單位違法最高可開罰30萬元。

Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前