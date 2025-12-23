中捷3天2出包旅客可退費 何欣純籲找出原因讓市民安心
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中捷運繼20日發生列車故障後，22日晚間再度傳出重大電力異常，導致全線停駛長達近3小時。由於日前才發生北捷隨機殺人案，且中捷稍早接獲恐攻威脅，引起民眾恐慌。立委何欣純表示，市府應儘速向市民朋友清楚說明事故的來龍去脈，市民的心才能安穩下來。中捷今（23）日表示，初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，將邀集原廠、交通局及捷運工程局召開會議，共同釐清事件真因，後續將依檢討結果強化系統穩定度，確保行車安全。
何欣純指出，中捷發生電力異常狀況，一度營運中斷，經過漫長3小時，終於全線恢復正常，但發生原因尚在查證中。她認為，現正值台北車站攻擊事件的敏感時刻，需要正確的資訊祛除民眾疑慮，要讓市民有信心。
何欣純強調，更重要的是，中捷綠線直達烏日高鐵站，是旅客重要的公共運具，但中捷3天內2度故障，旅客若無法準點到達高鐵、勢必影響旅客搭乘台中捷運的信心，更需要市府儘速找出原因，進一步向民眾說明。
市議員謝家宜則認為，這已經是3天內中捷第2次發生電力異常狀況，應盡快找到原因、確實修復，才能讓民眾安心搭乘。她並指出，雖然中捷說明啟動接駁措施，但仍有民眾陳情在北屯總站等了1小時後才終於等到接駁車，而且中間還有一班車，因司機不熟路線而沒開到北屯總站，再次突顯中捷應變措施與效率的不足。
中捷公司說明，台中捷運於文華高中站至高鐵台中站間發生電力異常狀況，行控中心即時啟動應變機制，設定全線列車於月台駐留，並動員站務人員引導旅客疏散，同時請維修人員進行緊急搶修作業，於當日晚間22時10分恢復全線正常運轉。初步研判本次事件可能與電力監控設備伺服器異常有關，導致文華高中站至高鐵台中站間第三軌下達電力跳脫指令。
中捷公司指出，電力異常發生後，行控中心立即確認月台及軌道區安全無虞，並嘗試重新投入電力以恢復營運。為確保旅客安全，於19時24分針對停滯於站間的列車進行廣播，勸導旅客切勿自行操作車門釋放把手開啟車門，惟期間仍有旅客嘗試開啟車門，因列車系統自動啟動安全保護機制，導致軌道區斷電，列車因此停滯於站間。行控中心隨即動員站務人員登車，採手動駕駛方式將列車移至鄰近車站月台，並進行旅客疏散。
此次事件共影響29趟次、約4800名旅客，中捷公司共動員6輛接駁車、執行8趟次，約疏運720人。事故期間，已透過車站廣播、官方網站及臉書粉絲專頁即時發布資訊，提醒趕時間旅客改搭乘其他交通工具；另受影響旅客可於7日內至各車站詢問處辦理退費。對於造成旅客不便，中捷公司深表歉意。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照
麥玉珍憂北捷事件社安網亮紅燈 衛福部允諾將研議「社會孤立」納入
