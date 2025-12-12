中揭屠殺證詞再施壓 美降溫稱與日中友好2／川普挺高市！ 美日防長談40分鐘憂中國雷達案

高市早苗與川普合照，兩人開心露齒而笑。（翻攝X@takaichi_sanae）

最近共軍用雷達照射日本自衛隊軍機事件，美國的態度曝光了。今天（12日）日本防衛大臣小泉進次郎，跟美國戰爭部長赫格塞斯熱線40分鐘，雙方一致認為，共軍的行動無助於地區和平與穩定。而前一天（11日）晚間，日本立憲民主黨參議員辻元清美，曝光了日本首相高市早苗11月7日的答詢資料，表示高市早苗當天的「台灣有事說」是脫稿演出。

美日同盟，情比金堅，北京想裝傻都不行。白宮發言人李威特：「如您所知，川普總統跟日本新首相高市早苗之間關係非常好，日本是美國的重要盟友，這不只體現在他們個人關係上，也反映在我們持續的貿易關係中。」

廣告 廣告

因為日本首相高市早苗的台灣有事說，日中關係急凍，高市好麻吉，美國總統川普近期頻頻出手介入這場僵局。日本防衛大臣小泉進次郎：「日美一致認為中國的行動無助於地區的和平與穩定，並對可能升溫地區緊張的行為表達深切擔憂，同時將保持緊密溝通並加強協調。」

12日，日美防長熱線40分鐘，誓言加強合作，也劍指共軍雷達照射日本自衛隊軍機事件，只是中國還是「每日一崩」。中國外交部發言人郭嘉昆：「南京大屠殺是日本軍國主義犯下的殘暴罪行，鐵證如山，我們決不允許日本右翼勢力開歷史倒車，決不允許外部勢力染指中國台灣地區。日本軍國主義是全世界人民的公敵。」只是現在，北京恐怕要更加崩潰了。

日本共同社引述立憲民主黨參議員辻元清美，11日晚間上傳11月7日眾院預算委員會內閣官房事先擬定的高市早苗答詢資料，裡頭沒有出現「台灣有事說」。日本首相高市早苗（11/7）：「如果中國動用軍艦並使用武力，我認為不論怎麼想，這都會被認定為存亡危機事態。」

日本在野黨參議員認為，高市早苗當時以個人見解脫稿演出，更突顯高市首相是個超級挺台派，「台灣之友」當之無愧。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

中揭屠殺證詞再施壓 美降溫稱與日中友好1／公祭日前夕公布新證詞 原731部隊成員揭細菌戰手法

入境卡錯誤標示「中國（台灣）」 南韓外交部回應了

鄭麗文嗆玩火被美國「關切」 國民黨認了：支持合理增加國防預算