中擋和牛水產進口 日中關係惡化難收尾1／才重啟就「泡湯」！中暫停進口日水產 毛寧：資料未補
日本首相高市早苗最近的「台灣有事」言論，造成日中兩國關係鬧僵，中國不久前才宣布，要恢復進口部分日本水產，5號首批北海道扇貝剛剛出貨到中國，結果不到一個月，北京當局今（19日）單方面通知日本，以「有資料沒補齊」為藉口，停止雙方交易，到底是不是報復手段？各界用猜的恐怕也能猜得到。
日本水產業者期待落空，5日才剛有首批北海道6公噸冷凍扇貝，在中方解禁後出貨，中國政府19日單方面通知日本，再次關上水產進口大門，作為加大報復的手段，就連日本牛肉重啟出口中國也談判破局。
中國外交部發言人毛寧：「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏」。
最新傳出，有中國郵輪臨時取消遊客在沖繩的下船旅遊行程，直接返回中國，最無奈的還是中國遊客，台海情勢憂慮就在自家門前，靠近台灣的日本沖繩縣的石垣市長中山義隆力挺高市早苗到底，他在18號表示，如果「台灣有事」造成海上封鎖，日本當然也會受到影響，符合「存亡危機事態」的要素，因此對高市早苗的說法可以理解，還重申了台灣是獨立國家的立場。
日本電視台記者：「（集體自衛權是）如果美軍為了台海穩定而遭到中國攻擊，日本有可能和美軍一起反擊，（日中）說法差別相當大」。
日中對槓，中國國家安全部微信公眾號19號發文表示，近年來國家安全機關破獲了一批日本間諜情報機關，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全和發展利益，雙方關係持續緊張下，18日又傳出高市早苗可能將在耶誕節後閃電參拜靖國神社，兩國外交對立持續升級，短時間恐怕難以落幕。
中擋和牛水產進口 日中關係惡化難收尾2／中官員手插口袋「擺拍」 日官方批突襲網罵「流氓」
中擋和牛水產進口 日中關係惡化難收尾3／中國反「台灣有事」斷旅遊 日網友：力挺高市早苗
中擋和牛水產進口 日中關係惡化難收尾4／中日外交衝突增溫！重創日本觀光 台人嗨喊赴日旅遊
