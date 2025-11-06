中教大國企系啟動「三導師模式」！打造畢業即就業藍圖

國立台中教育大學國際企業學系6日舉辦「中教大國企系X 20大國際企業產學合作實習啟航典禮」。（林弘笙攝）

國立台中教育大學國際企業學系於民國114年11月6日上午9時舉辦「中教大國企系X 20大國際企業產學合作實習啟航典禮」。國企系為優化實習教育制度，攜手東東元電機、東慧國際諮詢顧問公司等共20家以上國際知名企業合作，啟動全台首創的「三導師模式」實習制度，為學生打造「零斷點接軌、畢業即就業」的實習藍圖。

國企系鄭尹惠主任表示，本次與東慧國際諮詢顧問公司郭妍蓁處長共同規劃，全台首創「企業導師＋企業主管＋校內導師」三導師模式相比以往「雙導師制」更具完整性，由學校老師與企業導師共同指導，再加入企業主管的層級，若學生展現潛力，主管也可依其能力擴大學習內容，讓學生有機會參與跨部門任務或進階職務訓練，形成更具深度與延續性的培育鏈。

國企系學生大四陳泓睿（右）、大三王譽茜（中）、大四杜一特（左）。（林弘笙攝）

東慧國際諮詢顧問公司郭妍蓁處長指出，導入「三導師制度」後，企業主管可依學生的特質與潛能，調整其部門及工作內容，讓學生能接觸更多元的領域，不僅提升學生的實務能力，也加強企業留用學生的意願，對學生、企業及學校而言都是三贏的局面。

國企系大四學生陳泓睿說，三導師模式下，不用限縮在固定工作內容上，能夠多方學習；國企系大三學生王譽茜說，實習時能夠轉換不同職位，發現自己感興趣的領域，省去畢業後的時間成本。

中教大國企系「三導師模式」的產學合作，未來推動更多產業加入，期許與企業共育人才，打造產學合作新篇章。

