《中文怪物》咪蕾穩交5年台灣男友 鬆口婚期「雙方家長已見過面」

咪蕾透露自己一直很期待能參與電視節目。（圖／常朝貴攝）

旅遊實境節目《自由的旅行者》第二季即將開播，主持人融融攜手搭檔咪蕾，展開為期18天的韓國自駕之旅，今（18日）舉辦節目上檔記者會，兩人分享拍攝點滴與私下互動。融融坦言，兩人一開始並不熟悉，但長時間相處後逐漸培養出「革命情感」，笑說拍攝過程辛苦卻充滿回憶，「相處起來就像兄妹一樣」。他也強調，老婆對於這趟旅程相當放心與支持，「她知道這是我的夢想，也不會因為工作去破壞彼此的信任」。

《自由的旅行者》第二季即將開播，主持人融融攜手搭檔咪蕾，展開為期18天的韓國自駕之旅。（圖／常朝貴攝）

咪蕾則透露，自己一直很期待能參與電視節目，這次拍攝對她而言從網路跨界到電視意義非凡，也笑說融融並非自己的理想型，「他喜歡的女生是比較健康型的」。談到個人背景，咪蕾分享，自己原本打算打工度假來台灣，沒想到才兩天就遇上疫情，一待就是3年無法返韓，期間才是從朋友口中得知媽媽對於她留在台灣發展一度感到被「背叛」。

咪蕾提到，媽媽表面上不支持她在台灣發展，但其實私下都會關注節目影片、給予意見，因為爸爸在韓國是公務員，媽媽其實非常擔心她突然沒工作，「嘴巴說不支持，心裡其實很支持」。融融也笑說：「長輩都是這樣，嘴上念，心裡擔心。」

節目中兩人走訪多個年輕人喜愛的景點，也體驗寺廟住一晚。咪蕾特別推薦其中一間寺廟，更爆料融融看到松葉蟹時「表情像談戀愛一樣」，讓現場笑聲不斷。融融則大讚韓國旅遊品質，「跟土耳其比起來吃好住好，秋天松葉蟹吃到會怕。」

感情方面，融融於10月19日與消防員女友Tasha完成人生大事，他說對於生子順其自然，之後也會規劃蜜月，「本來想去冰島，現在考慮模里西斯或馬達加斯加，蜜月也會拍片但一定要招商，最主要老婆要審片，不能把老婆拍不好看」。他也透露，未來有了孩子，外景工作時間勢必調整，「要盡到爸爸的責任」。

曾參與《中文怪物》的咪蕾與台灣男友已交往5年時間，則坦言已開始規劃婚姻，「現在30歲，原本想28歲結婚，以前很想當年輕媽媽」。她分享近期曾帶男友家人赴韓與媽媽見面，直言兩邊文化差異大，「韓國見面比較嚴肅，會直接討論結婚，但媽媽覺得台灣人很熱情」，對於是否明年結婚，她也鬆口表示：「也有可能。」

