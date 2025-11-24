《中文怪物》現象級爆紅 酷揭爆紅3大關鍵
[NOWnews今日新聞] 由來自法國、目前定居於台灣的YouTuber「酷的夢 Ku’s dream」打造的YouTube節目《中文怪物》在9月播出第一集之後，隨即在台灣掀起熱潮，總觀看次數將近2千萬次。《中文怪物》能夠獲得巨大成功絕非偶然，酷分享了在沒有外部投資、沒有製作公司的艱難條件下，僅憑核心三人團隊如何打造出單集觀看數突破兩百萬的熱門內容，並證明了「內容好看，就會有人想要投資。」
由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA，New Media Entertainment Association）主辦、在11月24、25日登場的「2025亞洲新媒體高峰會」，找來YouTube大中華區策略合作夥伴經理 Castle Yen主持，邀請法籍YouTuber「酷的夢 Ku’s dream」以「你也有中文怪物的血脈嗎？新媒體王者！現象級作品如何引爆共鳴」為題，進行訪談，分享製作《中文怪物》這個大型節目的誕生故事與製作哲學。
酷透露，《中文怪物》核心製作團隊只有三個人，即酷本人、經紀人阿毛及英文企劃Debbie，沒有找製作公司合作，自己最清楚想做什麼，也能保持最大的彈性。他們請長期合作的攝影師協助找攝影團隊，並聘請美術導演 及其美術組，由工作人員總人數68人打造出《中文怪物》。
而《中文怪物》的靈感則是起源於頻道內部一個「外國人猜廣告字幕」的企劃。酷提到，身為外國人他其實不習慣一直看字幕，但發現台灣觀眾若沒有字幕，有時反而聽不太懂螢幕中的人在說什麼。
透過這份觀察，他找來外國人看廣告或經典影片，播出一段後再將字幕關掉，看大家能否聽得懂。很快的他發現，即使是台灣人，在沒有字幕的情況下，理解起來也有點困難。這份發覺讓團隊意識到這個概念具備普遍的娛樂性和挑戰性。
們決定將這個「聽力挑戰」的概念延伸放大。當時韓國的熱門節目《黑白大廚》給了他們關鍵的架構靈感。這個韓綜的模式是將參賽者分為較不有名的「黑廚師」和有名的「白廚師」（很有名），這種分級、對抗的設計極具吸引力。
最終，他們沒有停留在單純的「聽力遊戲」，而是加入了多種考驗中文的關卡，讓內容更加豐富和刺激，從而將一個相對小的頻道系列，最終擴大為高成本、高規格的對抗競賽節目。
酷在訪談中透露，在台灣談論「中文」的節目往往與教育、知識性畫上等號，風格相對嚴肅。因此他們在設計題目時，「觀眾有沒有辦法跟著一起玩」成為重點，這種設計讓觀眾不是單純地觀看比賽，而是能完全投入其中，產生一種強烈的參與感與愉悅感，從而讓節目的黏著度大大提高。
《中文怪物》總共播出6集，加一集花絮，總觀看次數達到1918萬5428次。酷坦言，最初的目標是希望第一集能達到百萬觀看，並將後續集數維持在七、八十萬的水平，就算成功。然而，市場反應遠超預期，節目並沒有隨著集數增加而衰退，甚至連第六集還能吸引到200萬人觀看。
他也透露了自己非常重視YouTube內容製作的核心關鍵：縮圖。酷強調，YouTube不同於電視或Netflix，觀眾在頁面上會有數十個選擇，因此縮圖的吸引力就變得非常重要。
儘管《中文怪物》的製作費用高達台幣500萬元，但酷認為，台灣的創作者需要突破一種心態上的限制，即「沒有人給我錢，我就沒辦法拍」。他直言：「內容好看，就會有人想要投資。」並提到了自己的經驗，在《中文怪物》製作初期，他們在尋求贊助時曾被廠商拒絕。然而，他們憑藉對內容的自信，即使估計可能虧損上百萬，仍決定「豁出去」自己來拍。節目播出成功後，反而收到許多廠商的合作邀約，證明了先做出好的作品，才會引來投資的哲學。
他也期許台灣內容產業能夠擺脫，「便宜好拍」的綜藝模式，勇於挑戰大型企劃。他認為，創作者需要先對自己的作品有信心，並大膽投入製作，因為只要作品夠好看，資源與合作夥伴自然會上門。
這次成功也讓酷意識到IP的重要性。他驚訝地發現「中文怪物」這個IP品牌本身，甚至比他「酷」這個人還要更有力量。他舉例，當他們頻道長期合作的法國高中生住在台灣時，跟人說他是「中文怪物」時，對方馬上認出來，但單純說「酷的夢」反而會被問「誰？」。
最後，酷坦言他想要推廣「來到台灣學中文是個對的決定」。節目裡的外國人都是在台灣學中文、講「台灣中文」的，他們希望藉此讓更多人知道，如果想跟他們一樣，就要來台灣學中文。
