《中文怪物》遭隊友炮轟「排擠」！麻由揭錄影情況：反省發言

麻由日前參加《中文怪物》受到關注。（陳俊吉攝）

YouTuber酷邀請百位外國人在《中文怪物：全球中文挑戰賽》裡透過挑戰，考驗中文發音、聲調、詞彙和理解能力。日前，早川小百合不滿抱怨自己遭到同隊的藤井麻由與愛子排擠，引發討論；麻由坦言，看到小百合的言論有被嚇到，但也自責她的發言傷害到小百合。

她說，自己看了節目後有換位思考，「我確實應該要講到每一個人的名字才對，因為來參賽的每個人中文都真的很好，沒有誰不好，真的是大家都太強了，所以應該不只愛子好，我應該要點到每一個人才是周全，這是我應該要反省的地方」。

麻由表示，節目是在4月錄製、10月播出，相隔半年多少都有點忘記當初發生的事，「我其實也有點忘記當天錄影的時候被問什麼內容，但是我記得很清楚的就是沒有吵架。錄影、挑戰關卡的時候，我們的默契很好、玩得滿歡樂，所以我從來沒有想到會有這樣的事情會發生」。

麻由還原錄影當時的情況。（陳俊吉攝）

她與小百合本來就沒有私交，事後也沒有為此追問小百合的「排擠」言論。她認為，4天的高壓錄影環境，每個人都承受很大的壓力，多少變得比較敏感，「我沒有想到會是淘汰誰這種關於人性的關卡，在這個高壓環境下誰都會有一點點情緒，包含我自己；像平常可能覺得這句話沒什麼意思，但那時候可能會覺得『是不是要攻擊我？』『是不是等一下要淘汰我？』之類」，表示自己能夠理解小百合當下的心情。

對於網友批評她心機重，她不放在心上也不覺得難過，則是樂觀面對，「我覺得知道的人知道就好了，酷也有聯繫我，安慰我說網友可能會有很多面向的想法，叫我不用太擔心，他說『大家都知道妳很好』，有鼓勵、安慰我」，她也提到，她因為《中文怪物》看到很多正面的誇獎也收到更多工作邀約。

