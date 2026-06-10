中文連線遭誤認中媒！主播赴韓採訪抗議現場 「這招」解危登韓媒KBS

【緯來新聞網】南韓日前舉行地方選舉爆發嚴重爭議，首爾街頭連日出現大規模抗議行動。鏡新聞主播張倍滋於7日緊急飛往南韓第一線採訪，深入緊繃的抗議現場。未料在採訪過程中，因為張倍滋使用中文進行連線，一度遭到現場激動的抗議民眾誤認為是中國媒體，引來圍觀與質疑，甚至有人對著他們高喊「如果是中國媒體就離開」，氣氛一度相當驚險。

鏡新聞主播張倍滋表明來自台灣後，獲熱心民眾在背後張貼韓文告示應援，甚至引來韓國媒體爭相報導。（圖／鏡新聞提供）

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面對多次被現場群眾包圍作勢驅趕的突發狀況，社會線記者出身、長期穿梭大型抗議現場的張倍滋臨危不亂。曾學過韓文的她立即向群眾大聲表明自己是「來自台灣的媒體」，現場氣氛隨即出現戲劇性轉變。不少韓國民眾得知真相後，態度立刻轉為歡迎與支持，更有熱心民眾自發性用韓文寫下「台灣媒體採訪中」的告示貼在攝影記者王耕晨身上，貼心舉動成功避免再次產生誤會。



這場突發的插曲，更在當地意外掀起一股台灣媒體旋風。隨著誤會冰釋，有抗議群眾在集結時，大聲向大眾唸出鏡新聞的報導內容，獲得現場群眾熱烈鼓掌。鏡新聞團隊深入現場的身影，不僅登上了韓國國家電視台 KBS NEWS，連當地的《首爾新聞》、《朝鮮日報》等主流媒體也紛紛來到現場反過來採訪張倍滋，讓台灣媒體意外成為焦點。

鏡新聞主播張倍滋（右）與攝影記者王耕晨日前赴首爾第一線採訪地方選舉抗議，一度因使用中文被誤認為中國媒體遭驅逐。（圖／鏡新聞提供）

張倍滋透露，其實自己在 2024 年底赴韓旅遊時，就恰巧碰上前總統尹錫悅宣布緊急戒嚴的歷史事件，當時她就曾從旅客身分瞬間切換成記者投入採訪，對南韓的採訪環境已不陌生。這次她與攝影半夜抵達首爾後，隔天一早先跑便利商店購買當地報紙掌握最新輿論，隨即投入報導。談到這趟難忘的韓國行，張倍滋感性表示，無論在哪裡的抗議現場，媒體工作者最重要的就是尊重不同立場，「身為記者最重要的工作，就是站在現場忠實記錄正在發生的事情，將事件樣貌真實傳達給觀眾。」

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