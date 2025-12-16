中新「合作-2025」陸軍聯合訓練 國防院學官：提升共軍對台兵力投送及城鎮戰能力

中新「合作-2025」陸軍聯合訓練。（資料照片／翻攝解放軍報）

中共與新加坡日前在新加坡舉行「合作-2025」陸軍聯合訓練，國防安全研究院陸軍學官張華亘指出，此合演訓雖屬年度例行演訓，卻實質驗證共軍遠程部署與特種作戰能力，這不僅深化中共在東南亞的軍事影響力，更對台海安全構成潛在的戰略隱憂。

中共與新加坡於2025年舉行海、陸「中新合作」系列聯合演訓，分於5月執行海上協同作戰，以及12月城市反恐行動等高強度訓練，國防安全研究院陸軍中校學官張華亘在國防院以「中新『合作-2025』聯合演訓對台之隱憂」的報告中指出，12月10日至18日舉行陸軍第7次中新「合作-2025」陸軍聯合訓練，共軍派遣南部戰區第74集團軍某旅人員與裝備，由運-20飛機載運抵達新加坡樟宜空軍基地，並在新加坡陸軍第3師裕廊營區進行為期9天的「聯合城市反恐行動」，此次訓練以解救人質為課題背景，內容涵蓋「狙擊控局、快速突入、戰場救護」等專業課目，並區分技能訓練、分段訓練、連貫訓練和實兵演練等四個階段；以深化戰術戰法交流與反恐協同能力。

至於其聯訓對台戰略隱憂，張華亘指出，解放軍第74集團軍負責台海及南海事務的作戰單位，此次聯訓採運-20運輸機執行跨區機動，實質上驗證共軍遠航兵力投送能力，快速將部隊及裝備送抵戰略要點，對台防衛作戰而言，不容輕忽共軍戰略投送能力。

張華亘進一步指出，在城市反恐訓練意涵上，聯訓是以解救人質為背景，訓練涵蓋狙擊控局、快速突入、戰場救護等專業課目；從軍事分析上，訓練課目與城鎮戰核心技能高度重疊，間接提升共軍對台特種作戰及城鎮作戰的能力。

至於中新「海上聯合軍演」對台海安全的隱憂，張華亘指出，5月9日至16日第4次中新「合作-2025」海上聯合演習，在新加坡樟宜海軍基地舉行，雙方派遣護衛艦及掃雷艇，共同演練通過水雷威脅區、艦炮對海射擊，以及聯合搜救與醫療後送等多元科目演練，促使提升共軍海上協同作戰和人道救援能力。

在對台海安全隱憂方面，張華亘認為，共軍透過實地交流與演練，精進水雷偵測、識別與清除之能力，恐削弱台海防衛作戰水雷戰略的有效性與嚇阻力。其次是海上演習地點鄰近馬六甲海峽東側，穿越第一島鏈、進出印度洋的關鍵戰略咽喉；中新兩軍的常態化海上合作，促使共軍建立穩固的戰略要域，並提高遠洋的兵力部署與協同作戰能力。

張華亘指出，中新「合作-2025」不僅是軍事交流的體現，更是中共將戰略投送能力、特種作戰技能與海上機動性，實質轉化為地緣政治影響力與對台實戰能力的關鍵。對台海安全而言，應持續關注共軍「由點到面、由近及遠」的軍力投射與區域協同戰略進展。



