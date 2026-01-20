中斷多時 楠西南山林道復通

林業保育署嘉義分署近期完成南山林道三至六公里復通，重新串連中斷多年的林道作業廊道。 （嘉義分屬提供）

記者翁聖權∕新營報導

考量林業經營需求以及兼顧生態環境永續，交通中斷多時的台南市楠西區「南山林道」，經林業及自然保育署嘉義分署完成關鍵路段修復後，已順利復通。南山林道全長十三點三公里，因颱風豪雨造成路基嚴重流失與邊坡崩塌，長年止步於三公里處，如今隨著三至六公里瓶頸路段順利打通，重新串聯起中斷多年的林業作業廊道。

嘉義分署指出，這次工程因應極端氣候挑戰，除了改善林道路面外，特別著重路基及邊坡穩定，並建置完整排水系統，大幅降低颱風豪雨沖蝕風險。分署長李定忠表示，這不僅是修路，更是提供第一線林業人員在森林從事林業經營管理安全用路的保障。

此外，本次工程設計更深度融入生態保育思維，採行環境及生態友善工法，針對林道上方的特有種植物「鴨腱藤」，採取現地保留及保護措施，並在適用的區域利用國產材及現地風倒木進行邊坡加固，降低混凝土使用量；還設置動物通道以維持生物廊道的連通性，減少工程對動物棲地的干擾。

此舉確保林道在提供用路之餘，能將對環境的干擾降至最低，具體實踐林業保育署推動人與自然和諧共生及循環永續的目標。

南山林道建置完整排水系統，有效導排降低颱風豪雨危害。（嘉義分署提供）

嘉義分署強調，林道是維繫山區巡護、防災與森林經營作業的主要動線。南山林道階段性修復的完工，象徵森林資源管理邁入更即時、高效的永續階段。