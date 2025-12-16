中斷演藝活動8天後首露面！ 朴娜勑素顏道歉：不希望有人再受傷

已退出手上所有節目的朴娜勑，在爭議延燒後首度拍攝影片發聲。翻攝YT@aboutp100

以長壽實境綜藝《我獨自生活》在台打開知名度的韓國喜劇演員朴娜勑（박나래），因醜聞事件連環爆，已在上週一（8日）宣布全面中斷演藝活動，不料風波持續延燒，她也在宣布停工的8天後，首度錄製影片親自發聲。

朴娜勑今（16日）透過YouTube頻道《白恩英的Golden Time》發布一度影片，只見她素著一張臉，神情憔悴，坦言，「對於近期被提出的相關事項，已讓許多人感到擔憂與疲憊，我也以沉重的心情看待。」她表示自己已因為這些問題，主動退出目前參與的所有節目，重申「不希望再為製作團隊與同事帶來混亂或負擔，是在此考量下做出的選擇。」

朴娜勑強調爭議已進入法律程序，這支影片將是最後一次對外發聲。翻攝YT@aboutp100

朴娜勑近期接連被前經紀人踢爆霸凌、非法醫療等爭議，她提到當中仍有必須釐清事實的部分，目前已進入法律程序，因此不便再進行額外的公開說明。

她表示：「目前流傳著各式各樣的說法，但我不希望再有人因此受傷，或演變成不必要的爭議。因此，我決定暫時全面中斷活動，專心整理這起事件，並反思自己的責任和態度。」並強調在這支影片發布後，「不會再進行額外的公開發言或說明。」朴娜勑也因此陸續退出《我獨自生活》、《驚人的星期六》以及《幫我找房子吧》等節目。

