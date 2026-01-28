中斷9年重啟！國台辦宣布國共智庫論壇2/3舉辦 圍繞兩岸旅遊議題

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

中斷超過9年的「國共論壇」確定重啟，定調為「智庫論壇」，由國民黨副主席蕭旭岑率隊。中國國台辦今（28）日證實，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」，將圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共謀兩岸同胞利益福祉。

國台辦發言人張晗今日宣布，國共兩黨智庫論壇將於2月3日在北京舉辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。（圖／國台辦發布 微博）

國台辦發言人張晗今日在例行記者會中指出，經國共兩黨有關方面協商，「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，由中共中央台辦海研中心與國民黨國政研究基金會共同主辦，論壇主題為「兩岸交流合作前瞻」。

廣告 廣告

張晗表示，包括國共兩黨及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者將出席論壇，圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展交流合作等議題深入交流研討，共商兩岸關係發展大計，共謀兩岸同胞利益福祉。

對於國民黨主席鄭麗文近日表示，台灣主流民意高度期待兩岸交流，她也感受到來自大陸方面的善意和誠意，希望國民黨擔負起歷史重任，推動兩岸關係「融冰」，緩解當前的緊繃局勢。張晗回應指出，要和平、要發展、要交流、要合作是島內主流民意，願在「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎上，與國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士加強交流交往，保持良性互動，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

張晗表示，即將舉辦的國共兩黨智庫論壇，正是兩黨為台海謀和平、為民眾謀福祉、為民族謀復興的具體體現，符合台灣主流民意及兩岸民眾期待。

更多FTNN新聞網報導

國人赴中失聯遭盤查案激增 國台辦喊：不違法就免顧慮

武統時間生變？中共軍委張又俠落馬衝擊軍心 專家：重建指揮鏈需5年

張又俠、劉振立相繼落馬！《解放軍報》破1500字重砲開轟：牽扯多深挖多深

