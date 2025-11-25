中方在川習通話急定調！ 民進黨團開酸：新華社坐在習近平旁邊？

民進黨團幹事長鍾佳濱(右)、政策會執行長吳思瑤(左)。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平日前通話後，中國新華社迅速發布稿件宣稱雙方談及台灣，引發各界關注。但美方由川普本人親自發布的臉書訊息卻完全沒有台灣字樣。民進黨團幹事長鍾佳濱與政策會執行長、立委吳思瑤今（25）日痛批，中國又在會後「自行加料」，新華社充當中共傳聲筒，試圖先定調、先造勢，但川普根本不買單。

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會。

鍾佳濱指出，川習通話內容「應該只有兩個人最清楚」，但川普已在自己臉書上直接公布版本；反觀新華社「不知道從哪裡來的消息」，卻大篇幅列出通話細節，彷彿「就坐在習近平旁邊」一般。他強調，中國不是新聞自由國家，新華社本質上就是中共的外宣機器，這次發布的內容只是在傳遞習近平希望世界、希望台灣聽見的政治訊號。

鍾佳濱表示，從川普公開的文字可見，他對習近平的回應僅停留在「知悉」與「理解」，通篇未提台灣兩字；反而是新華社的稿件大談中方立場、國家定位等內容。他質疑：「這些是否真為川普所認知？是否為川普所同意？非常值得保留。」他強調，台美關係緊密，台灣會持續關注川普對台立場的任何公開談話。

吳思瑤則直言，川習通話「到底談了什麼，其實非常清楚」，中國是「惡人先告狀」，試圖在輿論上搶先定調，但川普的冷處理已經給了中國一顆「軟釘子」。她指出，川普官方公開的對話內容聚焦烏克蘭、芬太尼與經貿農產品相關議題，與台灣毫無關聯，顯示北京想把台灣硬塞進議題的企圖失敗。

她也批評，新華社快速出手、急著想替這通電話「政治加工」，搬出老掉牙的「二戰後國際秩序」、「台灣回歸中國」等敘述，但這些內容與事實完全不符。「台灣從來沒有一刻屬於中華人民共和國」。

吳思瑤強調，台灣與中國一邊一國、互不隸屬，也不存在所謂的「回歸問題」。她呼籲北京應回到歷史真相、印太和平與國際秩序，而不是持續以政治操作挑動局勢。

