中方官員全部坐正一語不發 川普憶川習會：沒見過有人那麼害怕

2025年10月30日，美國總統川普與中國國家主席習近平率雙方官員在南韓釜山金海國際機場會談。美聯社



美國總統川普週三（11/5）邀請共和黨參議員在白宮舉行早餐會，致詞時提到上週與中國國家主席習近平會談時的情況。他透露，當時他直接向習近平身邊的高官問問題，但高官一語不發，習近平則表示，所有問題都由他回答。

川普在致詞時笑稱，習近平「非常強硬、非常聰明」，毫無疑問地領導著一個14億人的大國。

川普舉例，他與習近平會談時，習近平兩側坐了約六名中國官員，每個人都坐得直挺挺的。川普和其中一人說話，對方毫無回應，「我問說：『你會回答我的問題嗎？』他還是沒回應，習主席也不准他回答。」

川普隨後笑說：「我希望我的內閣也這樣，我希望他們也坐得直挺挺的。我從來沒見過那種姿勢，從來沒見過有人那麼害怕。」

川普又說，當時有一名職位相當於中國副國家主席的高官，川普問他問題時，對方一動也不動。「我問：『他怎麼回事？』習則說：『所有問題都由我回答。』」

川普隨後對著同樣參加早餐會的副總統范斯（JD Vance）笑說：「你怎麼不像那樣呢？」他笑稱，范斯從來不像那樣，「還常常插嘴」，「你可以像那樣至少幾天嗎？」范斯也玩笑式回應，坐挺身子。川普笑說：「你會長期留在這個職位，但只要那樣幾天就好。」

川普與習近平10月30日在南韓釜山會談時，中方代表包括中共中央政治局常委蔡奇、外交部長王毅、國務院副總理何立峰，以及國家發展改革委主任鄭栅潔、外交部常務副部長馬朝旭和商務部長王文濤。

不過，根據白宮事後上傳會議的照片，川習會期間也曾出現歡笑場面。當時川普向習近平展示一張卡片，習近平罕見露出開心笑容，身旁官員也忍俊不住。

川習會期間，川普向習近平展示一張卡片，習近平難得露出笑開懷的表情。他身邊官員左為蔡奇，右為王毅、鄭柵潔、馬朝旭。翻攝白宮官網

此外，美國聯邦政府關門僵局已持續36天，打破歷史紀錄。川普在這場早餐會上，直接要求共和黨參議員讓步，廢除參議院的「阻撓議事」（filibuster）規則，讓共和黨版的臨時撥款法案得以通過，不過共和黨參議員已再次拒絕。

「阻撓議事」是參院長久以來的議事規則，100位參議員中只要有41人反對，就能阻止法案進入辯論或表決程序。但共和黨參議員認為，阻撓議事是相當重要的制衡多數黨手段，參院領袖圖恩（John Thune）已表態不會廢除這項規則。

