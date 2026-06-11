中方宣稱海上執法結束秀繞台圖 海巡署駁斥：全程監控驅離

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以日本、菲律賓啟動專屬經濟海域EEZ談判為藉口，中國6日起派出多艘船艦到台灣東部海域，宣稱執行海上交通專項執法，中國官媒新華社10日宣布行動結束，秀出繞行台灣一圈的示意圖，提及過程中進行掃描檢測、巡查鋪設海底電纜光纜水域，以及逐一查驗198艘船舶。

不過，海巡署嚴正駁斥中方說法完全與事實脫節，指出全程併航監控、強勢驅離侵擾船隻，批評中國「假執法、真擴張」的企圖昭然若揭。

而國安會秘書長吳釗燮也在社群平台PO出圖資，揭露中國船舶一度只距離我東部海岸線約32海里，同時遼寧號航母編隊也在菲律賓海活動、距離呂宋島東北方約350海里。

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外交部長林佳龍10日受訪時強調，「中共無權來介入有關於台灣東部海域，不管是涉及我們台灣的主權或者是管轄權，那我們也希望大家不要落入中共『假執法、真擴權』的敘事框架中。」

而儘管中國持續反對，但菲律賓外交部長拉薩洛（Theresa Lazaro）表示，菲律賓仍會持續推進和日本進行海上邊界談判，而且海事邊界的談判和中國無關，相關水域鄰近的是台灣而非中國。

日本首相高市早苗表示，「雙方就能源安全保障與能源轉型合作，以及關鍵礦物資源等合作交換了文件，我感到非常高興。」

另外日本首相高市早苗與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim），10日在東京舉行會談，確認在石油產品供應與關鍵礦產的合作外，也簽署海上保安機關合作備忘錄，推動日、馬安全保障合作，被視為高市政府推動升級版印太戰略的重要一步。

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