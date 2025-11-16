中方對日相高市施壓 張博洋促政府嚴肅面對

市議員張博洋提醒，看起來是中方對日相高市施壓，但球其實是丟給台灣，賴政府必須嚴肅面對，主動給予隊友該有的回應。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員張博洋十六日提醒，看起來是中方對日相高市施壓，但球其實是丟給台灣，賴政府必須嚴肅面對，主動給予隊友該有的回應。

張博洋說，中方對日本鉅變的強硬態度，一方面是為了回應美日領導人前陣子的大合體，另一方面也是要反擊高市正式就任後在台海問題上的「加碼」。

他認為，核子大國之間不太可能直接衝突，因此中方拿日本開刀，釋放內部壓力以及回應國際壓力，是無可避免的。

張博洋指出，當中方正式槓上美日同盟，台海問題也被日方「搶先表態」界定為日本的存亡危機時，賴政府的發聲就至關重要。回的太軟，恐怕會讓大動作挺台的高市看起來像自作多情；回的太硬，島內中共代理人也會藉機操作賴清德引戰的輿論。

張博洋表示，事實上，韓國瑜前幾天要求賴總統「放棄稱呼中共為敵對勢力」的做法，就是在幫中共喊價，美日對中強硬的時候，台灣如果這時態度放軟，反而變成美日眼中的叛徒，這就是韓國瑜與中共的目的。

張博洋認為，賴政府應該要「恪守原則，溫暖回應」，繼續強調互不隸屬、主權自主的態度（畢竟現在的賴不能喊台獨），也讓日方理解台日會持續緊密合作、互助，日本的事，也是台灣的事。