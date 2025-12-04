中方小三通遣返10人「不按以往通報機制」...梁文傑指我方不滿意作法但務實處理：盼過去的運作方式還是能互相尊重

中國公安部門昨晚透過小三通管道，將10名在柬埔寨犯下詐欺、服刑已滿的台籍人士送返金門，並未通知我方且未依照雙邊相關程序，引發金門接收作業混亂；金門地檢署今（4日）對外說明，已依法接押其中四名通緝犯。對此，陸委會今召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑回應，中方有事先通知，但比起過去相較比較慢，往年通報機制有固定管道，但此次並未使用。他直言，即便我方不滿意，但仍要務實處理相關問題。

昨晚有10名涉犯詐騙的台人透過小三通遣返回金門，據了解，由於和一般旅客同船混乘，人數也是以往少見的多，導致金門移民署、港警等單位陷入一陣混亂；此次也為小三通啟用以來，中方透過此種方式遣返通緝犯人數最多的一次。



梁文傑回應，昨天確實有10名國人在中國服刑期滿返回台灣，我國司法檢察機關和警方以進行後續處置，針對此案也有兩點要說明：



1.對方有事先通知我方，我方有關單位清查人別身分無誤，並做好安全防範和聯繫工作，我方才同意讓那10人登船返回金門。



2.至於針對留置中國人員或通緝犯的遣返，雙方有關部門多年來會做較為務實的處理，但必須要說此次，確實對方向我方的通知比較慢。



梁文傑表示，通報時間要多早多快並無一定，過去大概會先講好一個時間點，但無論如何，對於國人，有回到台灣的權利，且他們在台灣也算是通緝犯，因此如果要送回來，在確認人別無誤後，還是會讓他們回來；至於還有另外三名通緝犯會依同樣方式返國，目前仍在做查證工作。



梁文傑也說，這次遣返和過去所講的兩岸共打機制不太一樣，近年我方也有一些要遣返回去的，但因對方的政治障礙，這項協議都沒辦法進行。他提到，我方也希望中國能夠遣返一些人回來，但他們此次採取的作法，我方雖然不滿意，但仍要務實處理相關問題。



梁文傑表示，對方相關部門也有遣返服刑期滿台人的需求，但是又因這幾年來的政治障礙，兩邊過往的協議常常遇到運作困難，所以這次才採用了一個比較特殊的方式。但他表明，希望過去的運作方式還是能互相尊重，這樣當然最好，但從結果來說也算務實處理、解決問題的方法。

(圖片來源：三立新聞網)

