中方從小三通遣返10台籍通緝犯 梁文傑曝「不滿意仍放行原因」

中國公安昨（3）日透過小三通，遣返10名台籍通緝犯，今（4）日本來還有3名通緝犯要遣返，但遭到相關單位拒絕。陸委會副主委梁文傑在今天的例行記者會上回應，指出其實有接到中方通知，但今日要遣返的3人還沒確認完身分，因此拒絕以此模式遣返回金門。

梁文傑表示昨天被潛返的10名通緝犯，中方其實有提前通知，「這一次對我方通知比較慢，我方機關確認無誤後，還是讓他們登船」，而今日遭拒絕登船的3名通緝犯，梁文傑解釋，他們是到了廈門後，中方才告知我方，「我們這邊還要做查證的工作，然後才能決定要不要讓對方登船」。

梁文傑指出，「不管怎麼樣，他們有回來台灣的權利，要送回來的話，我方確認人別身分無誤的話，會讓他們回來」。

梁文傑指出中方有提前通知。圖／台視新聞

記者追問中方這樣壓縮時間送回通緝犯，是否有破壞邊防的問題，梁文傑解釋，「因為對方是到廈門的碼頭，那能不能上船，決定方在我們，因此沒有什麼邊防的問題。」

梁文傑也提到，這幾年對岸因為種種的政治障礙，在許多兩岸協議上的執行，有的時候是不願意，有的是刻意迴避，「我們會對這方面的事情作務實的處理，這些國人是有返回台灣的權利，只要我們這邊確認無誤，司法單位也有在法律上的義務要讓他們到案，所以我們還是讓他們回來」。

梁文傑指出，這次的遣返與過往兩岸共打機制不太一樣，「最近這幾年我們這邊也有一些要遣返回去的，但因為對方的政治障礙，所以這個協議都無法進行，我們也希望他們遣返一些人回來，這次他們採取這樣的做法，我們雖然不滿意，但是還是要務實的處理這個問題，所以還是讓這10人能登船返回金門」。

至於陸委會不滿意的點在哪裡？梁文傑解釋，「這個通報的機制，過往都有個固定的管道，但這次確實不是按照固定管道」。

責任編輯／陳俊宇

