中方批高市立場沒改變「敷衍、搪塞」：背後到底什麼邏輯和居心？

中國外交部發言人林劍批評日本首相高市早苗「立場未改變」說法是敷衍、搪塞。

日本首相高市早苗昨天在參議院全體會議答詢時表示，日本在台灣相關問題上的基本立場，如1972年「日中聯合聲明」所載，中國聲稱台灣是「中國領土不可分割的一部分」，日本政府「理解與尊重」，這一立場「完全沒有任何改變」。不過中方今（4日）回應「絕不接受」，仍要求日方撤回「台灣有事」說。

中國大陸外交部發言人林劍強調，中方的態度是明確的，「我們敦促日方，切實反思糾錯，撤回高市首相錯誤言論。面對歷史檔案記得清清楚楚、白紙黑字寫得明明白白的原則問題，面對中方連日來的多次質問和日本國內、國際社會的批評，高市首相仍然只是用『立場沒有變化』來敷衍、搪塞，中方對此絕不接受。」

林劍又稱，既然高市首相稱日方在「台灣問題」上的基本立場如1972年「中日聯合聲明」所述，那麼她能準確完整重申1972年「中日聯合聲明」所述的內容嗎？「為什麼日方就是刻意不肯講清楚既有的承諾和法律義務，這背後到底是什麼邏輯和居心？日方也需要給中方和國際社會一個交代。」