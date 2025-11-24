中方拒出席「中日韓領袖會議」？陸外交部：目前「不具備條件」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，局勢至今未緩解，日媒指出，中方已拒絕出席由日本擔任輪值主席國的中日韓領袖會談，大陸外交部今證實，目前「不具備條件」。

大陸外交部發言人毛寧。（圖/翻攝《央視》）

《新華社》報導，大陸外交部今舉行例行記者會，發言人毛寧面對媒體詢問，做出上述表示。毛寧指出，「近期日本領導人在涉台問題上公然發表錯誤言論，損害了中日韓合作的基礎和氛圍，導致當前不具備舉行中日韓領導人會議的條件。」 ​​​

此外，《日本廣播協會》（NHK）記者提問表示，高市早苗近日在二十國集團（G20）峰會結束後說，她未能與大陸國務院總理李強進行交談，且表示日本仍願意與中方進行各種形式的對話，中方有何評論，毛寧重申，「我們希望日方能夠嚴肅對待中方的關切，收回涉台錯誤言論，以實際行動展現對話的誠意。」

根據日本《共同社》報導，多名外交消息人士透露，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓領袖會談一事，日本向中韓兩國徵詢明年1月實施的意向，但中方「已經拒絕」。

