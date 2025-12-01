中方稱不承認「舊金山和約」 石明謹酸：所以台灣還是日本領土？

台灣足球發展協會理事長石明謹。 圖：翻攝自石明謹臉書

[Newtalk新聞] 中國外交部近日再次挑戰二戰後國際法秩序，聲稱 1951 年《舊金山和約》「違反國際法、對中方非法無效」，引發外界強烈質疑。中國外交部發言人毛寧 12 月 28 日在例行記者會重申，中方「從未接受舊金山和約」，並稱該合約對台灣主權的處置「非法無效」。然而此說法不僅與全球通行的戰後法律架構脫節，也引發台灣社會反諷。

毛寧在記者會上表示，《舊金山和約》違反 1942 年《聯合國家宣言》「禁止與敵國單獨媾和」的規定，並指其違反《聯合國憲章》以及「國際法基本原則」，因此對中國作為非締約國而言「不具效力」。當外媒追問，既然中方認定《舊金山和約》無效，是否意味著日本與其他47個締約國「仍處於戰爭狀態」時，中方並未給出具體回應。

廣告 廣告

針對中國的說法，台灣足球發展協會理事長石明謹今（1）日在社群媒體上直言，若依中方邏輯，《舊金山和約》無效將意味著日本放棄台灣的法律基礎不存在，「所以現在台灣還是日本領土耶？」一句反諷，戳破中國官方論述自相矛盾的荒謬。

《舊金山和約》是二戰後確立日本放棄台灣、澎湖等領土的重要國際法文件，儘管未直接指明接受國，但其後包括《中日和平條約》等一系列國際安排已定義亞洲戰後秩序。中方近年多次質疑和約合法性，被外界視為試圖鬆動戰後國際法框架，為自身擴張論述鋪路。

中國外交部此番言論再度引發外界質疑其政治操作意圖，而台灣輿論透過反諷點破其中邏輯悖論，使話題在網路持續延燒。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白合作試金石？他力挺蔣萬安替民眾黨站台：在野公共財不該獨占

濱崎步親自公開演唱會獨自演出照！無畏中國惡意取消 她一步都沒有退