中方稱「川習通話談台灣是中國領土」 賴總統：美中台關係維持四不變

睽違2個多月，美中領導人再度通話，美國總統川普證實，兩人討論到台灣議題，不過未進一步說明細節，中國外交部則發布聲明指出，習近平強調了台灣是中國的領土，美方務必慎重處理對台軍售問題，引發國內外關注美國對台灣議題的態度。對此，總統賴清德回應強調，美中台三邊關係維持四個不變。

中國外交部的聲明提到，習近平在通話中強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。川普則表示，重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，於任內保持美中關係良好穩定。

針對中外交部指，美中通話提到「台灣是中國的領土」，總統賴清德今（5）天上午回應，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變。

第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保護，承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略，結盟友盟國家集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴總統表示，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

責任編輯／陳盈真

