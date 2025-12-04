中方突襲送回10名台籍詐欺犯？陸委會：有通知但很緊急

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會副主委梁文傑今(11/20) 表示，有關中國遣返10名台籍詐欺犯一事，事先對方有通知，但確實通知較慢，雖然我方不滿意，但這些人都是台灣人，也是我國通緝犯，在確認無誤下，才同意他們回來，近年來兩岸因為政治障礙，確實有許多原本的協議在執行上不順利，但我方對此類事件會務實處理。

陸委會副主委梁文傑，資料照，吳家豪攝

中國公安部傳出昨日晚間忽然透過小三通管道，將10名在柬埔寨犯下詐欺案並已服刑完畢的台籍人士送返金門，但由於並未事先通知，導致我方作業一團亂。

梁文傑下午召開陸委會例行記者會回應時事，針對此事，梁文傑回應，昨日確實有10人在中國服刑期滿而遣返，我國檢方將進行後續處置，但要先說明，對方有事先通知，我方也清查無誤，才讓人員登船返回金門。

梁文傑說，針對留置中國人員及遣返，雙方有關部門多年來會做務實處理，但此次確實對方的通知比較慢，但我方確認清查無誤後，仍同意人員登船。

梁文傑表示，處理的時間沒有一定，但過去會事先講好一個時間，無論如何，這些人都是台灣人，有回台的權利，且這些人也是我國的通緝犯，若中方要遣返回台灣，我方確認無誤下，還是會讓這些人回來。

梁文傑說，這類事件沒有邊防的問題，這些人是先送到廈門的碼頭，能否上船是取決於我方，所以沒有這些問題。

梁文傑表示，近年來對岸因為種種政治障礙，在許多兩岸協議的執行上，有時不願意，有時刻意規避，我方對此類事件會務實處理。

至於今日又傳出有3人要依此模式遣返回台，梁文傑說，這3人也是會到廈門後，對方告知我方，我方還在查證，才能決定是否讓對方登船。

梁文傑指出，此次的遣返模式，確實跟過去談好的兩岸共打機制不太一樣，近年台灣也有些中國通緝犯要遣返，但因為對方的政治障礙，協議無法進行，雖然不滿意，但還是得務實處理此類問題，因此昨天才會同意登船。

