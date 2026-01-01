中方誆稱數十國支持「圍台軍演」 我外交部直接打臉

即時中心／温芸萱報導

針對中國昨（31）日例行記者會妄稱國際支持中國軍演，外交部今（1）日提出嚴正駁斥，強調台灣是主權獨立國家，中國無權干涉台灣前途。外交部痛批中方軍演違反《聯合國憲章》，破壞台海現狀，干擾國際海空交通及貿易，呼籲國際社會共同維護台海和平穩定。同時，外交部也再次感謝友邦及理念相近國家公開表態支持台灣，並歡迎國際友人訪台深化交流合作。

針對中國外交部昨日例行記者會中，妄稱數十個國家以各種形式表達對中國軍演的支持、中方反對部分國家或機構對中國軍演表達嚴重關切等謬論，既不符合台海現狀與國際社會公認的客觀事實，也違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則，外交部予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；唯有台灣人民有權利決定台灣的前途，中國無權置喙。

同時，外交部痛批，中國近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力之原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，不僅台灣，許多國家也都受到影響或波及，損人不利己，因此任何扈從中國非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

此外，外交部也感謝連日來國際社會紛紛仗義執言，尤其是多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，也竭誠歡迎國際友人訪台，持續深化交流合作，共同為維護區域和平穩定作出積極正面的貢獻。

