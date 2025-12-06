中方連番施壓指責高市早苗 日本大使二度致函聯合國斥「與事實不符」

日本大使二度致函聯合國，斥中方指責「與事實不符」。路透社



中國近一個月來祭出各種施壓手段，要求日本首相高市早苗撤回「台灣有事」發言。因應中方兩度要求聯合國對日施壓，日本駐聯合國大使本週也再次致函聯合國，表示「完全無法接受」中方主張。

共同社報導，日本駐聯合國大使山崎和之週四（12/4）再度致函聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。關於中國駐聯合國大使傅聰二度要求日相撤回涉台國會答詢一事，山崎和之表示，中方的主張「與事實不符、缺乏依據，完全無法接受」。

廣告 廣告

山崎和之在信中表示，日本在二戰後一貫恪守國際法，致力於「在國際社會中維護和強化基於法治的自由開放的國際秩序」。

他指出，「對於意見分歧，日本的立場是應該通過對話來解決」，強調「將繼續冷靜應對」。

高市11月7日在國會答詢時表示，「台灣有事」（發生緊急狀況）若伴隨對方行使武力，可能構成日本安保法制中可動用自衛隊的「存亡危機事態」。

傅聰11月21日就曾致函古特瑞斯，要求高市撤回發言。山崎同月24日致函反駁。

12月1日，傅聰第二次致函，表示高市在國會答辯中的「挑釁言論」是引起中日嚴重分歧的原因。他宣稱，暗示會以武力介入台灣問題是對戰後秩序的顛覆，違反《聯合國憲章》，再次要求高市撤回答詢。山崎則於12月4日再次致函聯合國，駁斥傅聰的說法「與事實不符」。

更多太報報導

德國通過新兵役法擴大志願役 強化軍力應對俄羅斯威脅

川普重磅《國安戰略》：強化印太布局、主導西半球 抨擊歐洲恐陷「文明消亡」

措辭更強硬！美國安戰略報告8次提及台灣 要盟友建軍協防