中方還沒恢復進口又禁日本水產 業者分散風險影響有限

中國對日本首相高市早苗「台灣有事」言論強烈反彈，本週突然暫停日本水產品進口手續，不過日本水產業界雖然失望，受到的衝擊已不如以往。由於先前曾遭遇長達兩年的中方禁令，許多業者已意識到「中國風險」，早已分散市場，開拓美國、歐盟等新通路。

中國在2023年8月以日本福島核電廠排放核處理水為由，禁止進口日本水產品；今年5月底，日中就重啟水產品貿易達成共識，將在放射性物質檢驗等科學程序後恢復出口。不過日媒報導，近700家向中方提出申請的養殖設施中，目前僅3家真正獲准出口中國。

日本經濟新聞報導，許多業者完成放射性物質檢驗，並向中方提出申請後，中方卻再次禁止進口。中央社引述報導稱，青森縣一家加工公司感嘆：「那些檢查究竟算什麼，水產品完全被當成外交籌碼運用」，對於出口中國的不信任感升高。

由於中國要求日本在出口水產品時，必須完成養殖與加工包裝相關設施的註冊。目前日本有697家設施提出申請，但獲准出口中國的僅有3家。因此，即使停止出口至中國，預料也不會像2023年禁止出口時出現干貝滯銷、價格暴跌的情況，影響有限。

北海學園大學教授濱田武士認為，從糧食安全保障的面向來看，日本必須思考如何把水產品發展成日本國民消費的內需產業。

日本富士新聞網（FNN）報導，北海道別海町的一家扇貝加工業者代表董事伊勢健表示，「正要朝著恢復出口邁進，卻發生這樣的事情，實在非常遺憾。（對中國出口）申請早就已經送出，還在等待審查通過」。

但他也說，雖然感到遺憾，不過在中國禁止日本水產品進口的這2年間，公司已經建立其他通路，「像是美國、歐盟等，在全球各地以及國內的銷售管道，其實都已經穩定建立起來了」。

共同社則報導，中國今年6月宣佈恢復從宮城、福島等10都縣以外地區的水產品進口，但實際上手續遲未獲批，至本月7日，才終於確認有北海道產扇貝出貨。

青森市一間扇貝加工公司正在等待中方審查結果，負責人表示「感到期待落空了。銷往中國這條路徑太不穩定」，「只能吸取教訓，踏踏實實拓展多元化銷路」。

高市早苗7日在眾議院預算委員會答詢時提到，若中國以武力封鎖台灣，可能構成日本安保法制中可動用集體自衛權的「存亡危機事態」，引發中國不斷施壓，要求她收回發言。

日本前眾議員山尾志櫻里發文說，中國政府停止進口日本水產品，反而會加速全世界擺脫對中國的依賴，主張高市沒有必要撤回「台灣有事」答詢。

她表示，「威脅無效之後，這次換成經濟施壓。如今的中國，再次被全世界確認是貿易上無法信賴的高風險國家。這會成為各國加速脫離對中國依賴的催化劑」。

日本經濟安保大臣小野田紀美18日也曾在國會答詢時表示，過度依賴一個動輒祭出經濟脅迫的國家，「本身就是風險」。

