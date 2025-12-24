即時中心／張英傑報導

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58號」在今（2025）年2月毀損台澎海底電纜，中籍王姓船長一審遭判3年，目前正在台灣服刑中，不過中國公安及國台辦今（24）日竟表示，這個案子是2名台灣人簡姓及陳姓男子，長期控制「宏泰58號」向中國走私，還發布通緝懸賞。對此，陸委會今日回嗆中國，在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞「不是文明的作法」。

陸委會表示，有關多哥籍「宏泰58號」貨船毀損台澎第3海纜纜線案，該船的中國籍船長故意毀壞我海纜纜線，相關犯罪行為及事證明確，業經我國司法機關依法偵查終結及判處有期徒刑3年，被告正因案服刑中。



對於國台辦再次採取公開懸賞的方式，要求各界提供台灣民眾的犯罪線索，陸委會強調「中共對我方並沒有管轄權」，若中共公安部門有具體事證，可以提供給我方治安機關，合作防制兩岸跨境犯罪。

廣告 廣告

在沒有具體事證的情形下，公布姓名公開懸賞「不是文明的作法」，只是又一次跨境鎮壓和政治操作。











原文出處：快新聞／中方「懸賞」2台人控走私 陸委會回嗆：政治操作

更多民視新聞報導

挑戰台北市長大位呼聲高 梁文傑親自表態了

劉世芳證實了！小橘書發放進度曝光 新版將增編「這兩種」資訊

白目網友發文「下一個張文，會出現」 檢火速起訴

