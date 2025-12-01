中方3誤判導致下不了車 中日關係下一個觀察時間點曝光

國安人士曝中日關係下一個觀察時間點。（翻攝高市早苗X）

中日關係持續緊張，我國安人士觀察指出，中方至目前為止都好像開了一部沒有剎車的車子，持續往前衝、持續對對方咆哮，他認為中方有3點誤判，導致到現在下不了車，他點出接下來可以觀察的時間點是12月13日、中國的紀念南京事件的「國家公祭日」，看中國會不會利用這個時間點繼續拉高事態。

高市早苗11月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。國安人士研判，高市7日發言，中國14日開始進行系列的操作，這中間中方有明顯的誤判3點，誤判華府態度、日本政治情勢和整件事情中的戰略空間，才會讓事情發展至今仍未降溫。

廣告 廣告

首先，中方誤判認為美國這個時間點比較關心烏克蘭、加薩中東情勢，中方可以趁機威懾周邊、宰制島鏈、劃定區域。其次，中方誤判日本政治情勢，高市政權剛上任，中方明顯欺生，認為東京可能會選擇退讓、避免衝突，讓他們有台階可以下，但中國錯估了在民主社會中，政府一定會反映國民情感，中日歷來有東海油田、釣魚台、軍演等爭議，還有日本企業人士在中國被非法拘捕、中國對福島排放水的高調反對等，日本內閣府民調顯示，高達88%日本民眾認為日中關係差，而日媒在11月底做的最新民調也顯示，高市的支持度並未受到一連串事件衝擊。

中方的第三個誤判，是錯判了民主世界對台海與第一島鏈周邊安全穩定的重視。對中國來說，拿台灣來劃定勢力範圍是中方的常態性作為，但對於世界各國而言，印太地區是無可挑戰的生命線、世界最重要的高科技供應鏈，若將民主世界的影響力推出第一島鏈以外、切斷這條供應鏈，將威脅所有國家的核心利益，不可能任中方予取予求。

國安人士分析指出，中日緊張關係持續發展，中國官媒人民日報28日甚至刊發評論，指日相高市早苗言論有「9個嚴重」，控她挑釁中國主權和領土完整、干涉中國內政、為軍國主義招魂等；接下來有一個值得觀察的時間點，就是12月13日、中國紀念南京事件的「國家公祭日」，中方是否利用這個時間點繼續拉高事態、投入民族情緒法西斯主義，值得持續觀察。

更多鏡週刊報導

日中緊張 國安人士：中國祭出7大複合式威脅

貪官收賄大翻車／拒認收特斯拉遭車商一句話拆穿 海巡少校勾結私菸集團風暴擴大

貪官收賄大翻車1／少校夫妻「好野人」買豪宅月刷百萬 檢察官算收入驚覺缺口很大