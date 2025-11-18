中旅遊禁令 小野田：動輒脅迫的國家是風險

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。(小野田紀美X)

日本首相高市早苗近日因「台灣有事」相關發言引發中國不滿，北京14 日隨即發布旅遊警示，呼籲公民近期避免前往日本，導致旅遊市場迅速受到衝擊。《南華早報》報導指出，截至 17 日中國航空公司已處理 49.1 萬張赴日機票取消，約佔三分之一，退票潮持續擴大。





《路透社》報導指出，面對中國以旅遊作為施壓手段，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今(18)日在記者會上被問及，中國禁旅日措施是否會造成高達 2.2 兆日圓的經濟損失。她表示，觀光屬國土交通省主管，她不便對非職權範圍過多評論，但明確點出「依賴脅迫性國家」的風險。

小野田紀美強調：「觀光應該是國土交通省的管轄，我不便對非主管事項多作發言。但無論如何，對於一旦稍有不滿就立即訴諸經濟脅迫的對象過度依賴，這不僅是供應鏈風險，對觀光等方面也同樣是風險。」





她進一步指出：「我個人認為，大家平時就應思考如何降低這類風險，同時讓經濟持續運作下去。」





小野田紀美也補充說：「我們必須認識到，對具有此類風險的國家在經濟上過度依賴是危險的。」