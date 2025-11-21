中日互槓燒不停！高市早苗首回應：與中方雙邊關係「方向不變」

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國大陸強烈反彈，高市於風波後今首度回應表示，她先前與大陸國家主席習近平確認的雙邊關係大方向「毫無改變」，而日方對「存亡危機事態」的立場也沒有改變。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《日本放送協會》（NHK）報導，高市21日在首相官邸受訪時表示，「上月底，我與習近平主席確認全面推進『基於共同戰略利益的互利關係』、構建建設性穩定關係的主要方向。這個思路絕對沒有[改變。」

她進一步指出，「何種情況構成『生存威脅』，將由政府在綜合考慮所有資訊並結合事件具體情況後，予以判定。」高市指出，自已故首相安倍晉三執政時期頒布《和平與安全法》以來，政府已多次作出此項解釋，「我本人也多次作出此項解釋，政府的立場始終如一。」

高市早苗7日在眾議院答詢表示，若「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），引發中國大陸激烈反彈，連日採取一系列強硬措施，包括勸阻陸客赴日觀光、暫停日本水產品進口等。

