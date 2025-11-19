中日交惡撕破臉! 「台灣有事」北京談判破裂 中國隨即宣佈破獲日本間諜案

《央視》故意釋出中國外交部亞洲司長劉勁松(前右)故意不穿西裝改穿中山裝，還無禮地「雙手插口袋」，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰(左)則低頭的畫面，羞辱日方。 圖 : 翻攝自央視

[Newtalk新聞] 近日，日本首相高市早苗在國會答辯時，宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海局勢。

在中方多次強烈抗議後，高市早苗仍拒不撤回言論，日本也派特使、外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松溝通，在昨 ( 18 ) 日會面後談判破裂，雙方不歡而散，中國國安部門隨即在今 ( 19 ) 日宣布，破獲一批日本間諜集團。

據《長安知事街》今天在《騰訊網》報導，近年來，中國國家安全機關在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，敢鬥善鬥、積極作為，破獲了一批日本間諜情報機關針對中國的滲透竊密間諜案件，有力維護了國家核心秘密安全，堅決捍衛了國家主權、安全、發展利益。

《長安知事街》並未公布「日本間諜」的犯案內容，只強調，廣大國安幹警將深入貫徹落實總體國家安全觀，在隱蔽戰線上堅決粉碎任何妄圖分裂國家的陰險圖謀，堅決反對任何域外國家插手攪局破壞地區和平穩定的卑劣行徑，為強國建設、民族復興偉業貢獻國安力量。

