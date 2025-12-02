中日交惡 台大教授苑舉正大膽預言：60天內情勢升溫

日本內閣上月28日批准2025年度補充預算案，達18.3兆日圓（約1160億美元），創補充預算新高。面對中日外交、國防硝煙未見降溫，台大教授苑舉正大膽預言，中日60天內「情勢升溫」。

據日媒《共同社》報導，若該預算案順利獲國會通過，可望使高市早苗政府提前實現國防預算（防衛費）達到國內生產總值（GDP）2%的目標，引發國際高度關注。另有陸媒報導指，日本正技術性掙脫二戰後的國際規則束縛，淪為「地區和平穩定的麻煩製造者」，而學術界則出現「日本30天內或現局勢突破」的預判。

由於日本首相高市早苗提出「台灣有事」論，近期中日關係緊張。苑舉正近日在節目《中天辣晚報》中指出，自己的預測是60天內，情勢可能升溫。他表示，高市早苗在國內的民意支持度非常高，「但那是問法上的問題，如果問要不要上戰場的話，馬上降低，連10%都不到」，認為許多日本年輕人不清楚事情的嚴重性，因此支持高市的聲浪看似較大。

另關於《央視新聞》報導，日本陸上自衛隊依託「西南諸島」，針對台海方向規劃三套用兵方案。日本媒體《產經新聞》亦報導，若大陸航母「福建號」阻止美軍介入台海，日本防衛省將可能與美軍合作對其採取行動並將其擊沉。苑舉正對此批評，「會不會太過分了一點」。

苑舉正表示，大陸目前進行法理戰、經濟戰、空戰等多面向操作；他大膽預言「我覺得最有可能發生的是空戰，首先，它的廣告效應特別大」。他舉例當時印巴空戰，因為空戰在視覺與宣傳上效果鮮明，「在空中且又是高科技，飛機打下來，死的人最少」。在這樣的情況下，他也直言，自己「滿期待看到大陸殲-35跟F-35戰機在天上對一對」。

