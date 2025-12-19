中日交惡 官媒推紀錄片聚焦二戰日本遺孤群體

（中央社台北19日電）中日兩國因日相高市早苗涉台言論而交惡之際，一部由官媒中新社出品、反映「二戰」日本遺孤群體的紀錄片「異國『故鄉』」上線播出，據報導在中國網上受到關注。

中新網昨天報導，「1945年日本戰敗投降後，有4000餘名日本兒童被遺棄在中國，善良的中國養父母將他們撫養長大，這些孩子被稱作『日本遺孤』」。80年代以後，這些遺孤因中日兩國關係改善及各方努力陸續回到日本，也有少數人選擇留在中國，而今都已至耄耋之年。

報導引述「異國『故鄉』」總編導張昂說，「中國養父母超越血緣與國界的深厚養育之恩與人性光輝，中國人民以德報怨的寬廣胸懷，中華民族的善良與大愛，是這部紀錄片的情感支點」。

「異國『故鄉』」共10集，製作歷時近一年，於17日播出，每集講述一名「日本遺孤」的故事，目前還在持續更新。

據報導，紀錄片攝製組在中日兩國多地進行跟拍，真實記錄遺孤晚年生活與所思所想。「遺孤們對『故鄉』的熟稔與眷戀，對中國養父母浩蕩養恩的懷念與銘記，對不義戰爭的反思與控訴，構成紀錄片的敘事主體」。

報導並表示，片中大部分日本遺孤已回到日本數十年，但依舊將中國的「老家」視作自己的「故鄉」，有遺孤遠赴黑龍江牡丹江給養父母「上墳」，還有遺孤在哈爾濱松花江畔給已逝的養父母寫下真情告白。

紀錄片製作方中新社影音部負責人表示，「2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，重新審視日本侵華戰爭的遺留問題，深刻且正確地認識戰爭歷史、釐清戰爭責任，無疑具有極為重要的歷史價值與現實意義」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1141219